Nuevo incendio forestal en Tarifa: activada la fase de emergencia 1

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan ... Infoca) por el incendio forestal declarado en torno a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz).

Así lo ha comunicado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que además ha pedido «mucha precaución» a quienes se encuentren en la zona. Algunas playas cercanas, como la de los Alemanes, han sido desalojadas de manera preventiva ante el avance del fuego.

El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

El Plan Infoca se encuentra trabajando en estos momentos con medios aéreos y terrestres. En concreto, se han activado dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de dos aviones anfibios ligeros.

🔴 #IFTarifa (Cádiz). ACTIVO.



Viento de levante de 30-35 km/h.

Rachas de 45-50 km/h. Sin previsión de variación.



⏰️ 14.23 h. Orbitamos el incendio. pic.twitter.com/SEBRJuiAbh — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 11, 2025

Por tierra hay desplegados dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas.

En estos momentos, y según datos del Infoca, soplan vientos de levante de 30-35 kilómetros por hora, con rachas de 45 a 50 km/h sin que haya previsión de variación.

A los efectivos aéreos y terrestres les acompañan también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardia Civil y de los parques de Tarifa y Algeciras del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, como ha apuntado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales, asegurando que «preocupan la intensidad y dirección del viento». Desde el Consorcio de Bomberos se está interviniendo con una autobomba rural pesada y un vehículo nodriza.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.