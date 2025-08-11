Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista aérea del incendio @Plan_Infoca

Nuevo incendio forestal en Tarifa: activada la fase de emergencia 1

El fuego se ha producido en el paraje Sierra de la Plata y preocupa la intensidad y dirección del viento

E. PRESS

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:02

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan ... Infoca) por el incendio forestal declarado en torno a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz).

