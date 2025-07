Crochet a mano para vestir de vida la plaza de Sierra de Yeguas

El municipio es de todos. Es una de las premisas fundamentales para poder mejorar y crecer como población. En ese aspecto, la Asociación Escalera de ... Color de la localidad malagueña de Sierra de Yeguas lo tiene claro: su pueblo es lo más importante. Su última gran aportación ha sido el proyecto 'La sombra de Crochet', donde han tejido a mano un vistoso toldo con este material tan característico.

Lo curioso, y enternecedor, de esta historia de compañerismo y entrega es que la tela de crochet tenía, en origen, un destino muy distinto. Según explica Loli Pérez, presidenta de la asociación, la idea inicial era hacer un árbol de Navidad para colocarlo en la plaza: «Una de las concejalas nos dijo que si no nos importaba que lo usaran como toldo para dar sombra», relata.

Este trabajo no es fruto de un día, ni mucho menos. Son casi tres años de dedicación y constancia, con una veintena de personas implicadas en la elaboración de las piezas. «Nuestro objetivo desde el primer momento fue embellecer la plaza, además de dar sombra, pero siempre buscamos ponerla bonita», recalca Pérez, quien reconoce que, por momentos, pensó que tanto esfuerzo no llegaría a buen puerto. «Ahora me siento muy orgullosa del resultado».

Pérez admite que la reacción de los vecinos ha sido variada, aunque mayoritariamente positiva: «A algunos no les ha gustado que se pusiera en la plaza, pero respetamos todas las opiniones. No siempre se puede estar de acuerdo», asegura. En un primer momento, la asociación pensó colocar el toldo en la calle donde se encuentra su sede, detrás del Ayuntamiento, pero algunas quejas vecinales obligaron a su traslado a la plaza. A pesar de ello, el balance ha sido muy satisfactorio: «Hemos recibido muchas felicitaciones, tanto en persona como a través de Facebook».

La iniciativa, apoyada también por el Ayuntamiento, no pretende quedarse en una acción puntual. Tanto desde la administración local como desde la asociación confían en que sirva de punto de partida para futuros proyectos ciudadanos. De hecho, Loli Pérez ya trabaja con su equipo en nuevos diseños para seguir decorando y mejorando distintos espacios del municipio, en plena comarca del Guadalteba.

Una asociación con historia

La Escalera de Color es uno de los principales motores sociales de Sierra de Yeguas. Actualmente la integran unas 120 personas que se reúnen, al menos, tres veces por semana. Los lunes celebran un taller de lectura y, al finalizar el libro, proyectan su versión cinematográfica; los martes dedican la jornada a las manualidades, y los jueves abren sus puertas para quienes quieran practicar crochet, macramé o punto.

Este espacio es mucho más que un lugar de reunión. Es una red de apoyo, compañía y diversión. «Allí nos distraemos, tomamos un cafelito... lo pasamos muy bien», resume su presidenta. La actividad es constante a lo largo del año: desde fiestas ibicencas y funciones de teatro hasta excursiones o comidas populares. «Hay personas a las que esto les hacía falta, y les ha venido muy bien».

Con 18 años de trayectoria, la asociación se ha consolidado como un referente de participación local, especialmente entre la población de mayor edad. Un lugar abierto, sin barreras de entrada, que contribuye a combatir la soledad y a fomentar el sentido de comunidad. Ahora, cada vez que los vecinos y visitantes levanten la vista y vean la sombra multicolor que cubre la plaza, sabrán que detrás hay muchas horas de esfuerzo... y un grupo que no deja de tejer vida en el corazón del pueblo.