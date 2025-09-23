Convocadas nueve plazas de policía local en Antequera

El Ayuntamiento de Antequera ha convocado nueve nuevas plazas de policía local, según publicó este lunes 22 de septiembre el Boletín Oficial del Estado (BOE), ... ocho por oposición libre y una de ellas, de movilidad, según explican el alcalde Manuel Barón y el teniente de alcalde de Seguridad, Antonio García Mendoza.

Una vez convocadas, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), una bolsa de empleo por comisión de servicios mediante concurso de méritos para cubrir las plazas de policía que durante el tiempo en el que se celebren las oposiciones se podrán ir cubriendo las plazas. Con esta convocatoria el cuerpo de Policía Local en Antequera llegaría casi al cien por cien de su necesidad con 64 miembros.

El procedimiento para las ocho plazas de oposición contempla pruebas de conocimientos (40 temas, ejercicio teórico y práctico), pruebas físicas, psicotécnicas, examen médico y la superación de un curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o escuelas municipales de policía. En el caso de la plaza por movilidad, la selección se hará mediante concurso de méritos atendiendo a criterios de antigüedad, formación y titulación académica.

García Mendoza explica que la bolsa temporal de comisiones de servicio tendrá una duración de dos años, estará destinada a funcionarios de carrera de cuerpos de Policía Local de Andalucía y se regirá por concurso de méritos basado en antigüedad y formación. Su objetivo es garantizar que las vacantes se cubran de manera inmediata mientras avanza el proceso selectivo de las nuevas plazas.

Además, el Ayuntamiento prevé en 2025 ampliar la Oferta de Empleo Público con cuatro nuevas plazas de oficial de Policía Local por promoción interna, lo que permitirá completar casi al 100 por 100 la Relación de Puestos de Trabajo de la plantilla, a falta únicamente del puesto de subinspector y una excedencia.

El alcalde Manuel Barón anima a los jóvenes de Antequera a participar en estas convocatorias, valorando el compromiso y la preparación de la juventud local para optar a estas plazas, que suponen una oportunidad de servicio público en favor de la seguridad de la ciudadanía.