Sale a concurso la redacción del proyecto final de la reforma del Teatro Torcal de Antequera

El Ayuntamiento de Antequera sacó ayer a concurso la redacción del proyecto para terminar las obras de remodelación del Teatro Torcal, según publicó la Plataforma ... de Contratación del Sector Público.

La licitación asciende a 145.759,11 euros y el plazo de presentación de ofertas culmina el próximo 21 de agosto. Con este proceso se trazará el proyecto y dirección facultativa de las obras de terminación, rehabilitación y modernización del Teatro Torcal, paralizadas y que esperan licitarse para final de año y volver a seguir desarrollando las tareas a principios del próximo año y con previsión de finalización para el 2027.

De esta manera, se fusionan la reforma, la adaptación y los nuevos elementos del espacio escénico en pleno centro de la ciudad de un edificio que comenzó a construirse en 1933 por Antonio Sánchez Esteve y que concluyeron en 1934.

Sin actividad desde 2020

El Teatro Municipal mantiene sus puertas cerradas desde la pandemia. En marzo de 2023, el Ayuntamiento entregó la obra a Chirivo Construcciones con un presupuesto de 925.670,74 euros, cometido que se tuvo que paralizar por los añadidos de presupuesto. Se pasará a 2 millones de euros en total la cantidad necesaria para su reapertura.

Al medio millón ya desarrollado, se le sumarán 925.000 euros para el acabado de la obra, 150.000 euros para el nuevo patio de butacas que incorpora la parte superior del anfiteatro, acotadas hasta ahora por las dos salas de cine que se desarrollaron. 420.000 para la climatización del edificio, 445.000 para la nueva caja escénica y 100.000 euros para adaptar las hasta ahora oficinas.

Hace unos días, el alcalde Manuel Barón explicó la paralización de la obra y dejó claro que «el compromiso del Equipo de Gobierno es culminar el proceso completo y no dejar obras a medias, como sucedió en etapas anteriores». En este sentido, «se estima que el proceso de licitación pueda desarrollarse en el último trimestre de este año», una vez terminado este proceso con la espera que sea el definitivo y no haya más paralizaciones.