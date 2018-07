Coín pide a la Junta priorizar el cultivo tradicional frente al subtropical por la falta de agua Imagen de archivo de una planta de aguacate. / Agustín Peláez Desde la asociación de productores cuestionan que haya que regular el crecimiento y recomiendan controlar la explotación de los pozos FERNANDO TORRES Lunes, 23 julio 2018, 00:27

El Ayuntamiento de Coín ha decidido ponerse a favor del cultivo tradicional y ha pedido formalmente a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía mayor control a las concesiones de los crecientes monocultivos que requieren de grandes cantidades de agua en la localidad. Así se acordó en la última sesión del Pleno Municipal a propuesta del grupo municipal de IU, en la que se ha marcado un camino administrativo a seguir para apoyar la denominadas 'huertas históricas de Coín', que cada vez más se están viendo «sin los recursos hídricos necesarios para su mantenimiento y explotación» por la proliferación de subtropicales.

Este acuerdo plenario, tal y como indicó a este periódico el alcalde, Fernando Fernández, busca un reparto equitativo de los escasos recursos hídricos del municipio, en los que hay urbanizaciones como Las Delicias con problemas regulares de suministro. El concejal de agricultura, Antonio González, añade que la llegada del aguacate y los subtropicales a la localidad es positiva y que la transformación del tradicional cítrico al rentable aguacate «genera economía». El problema está en que no ha habido control a la hora de determinar la densidad de plantas por hectárea, dando lugar a puntos con unas grandes necesidades hídricas. «Quizá habría que haber acotado la cuantía, debemos reconocer que eso se nos ha escapado», apunta González.

El impacto de la situación de momento es reducido, pero como se recoge en la moción, la clave, además del consumo humano, está en beneficiar a las huertas tradicionales, que ya han encontrado el «equilibrio con el medio físico» a lo largo de décadas implantadas en el entorno. Por ello, todos los grupos han acordado dar «apoyo jurídico, técnico y administrativo del Ayuntamiento de Coín a las Comunidades de Regantes de las zonas de regadíos históricos».

En el acuerdo hay dos puntos dirigidos a la Junta de Andalucía. En el primero, se acuerda una petición del Ayuntamiento de Coín a la Consejería de Medio Ambiente para que dé prioridad a las zonas de regadíos históricos en el reparto de recursos hídricos para el riego. En el segundo, se solicita un control «exhaustivo» de las extracciones de recursos hídricos en nuevos regadíos «que puedan ir en detrimento o encarezcan las extracciones de los regadíos históricos». De momento, la Junta no se ha posicionado al respecto ni ha respondido al escrito del Ayuntamiento.

La cuestión pasa por dimensionar la presencia del subtropical en el Valle del Guadalhorce, un género que se instaló con rapidez en la Axarquía pero que hasta ahora no había dado el salto al interior. Según explican desde Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja-Málaga), no existen datos oficiales sobre la cantidad de hectáreas implantadas en la comarca, pero reconocen que está creciendo su implantación y que comienza a ser una alternativa «real» para muchos agricultores.

Recelo de los productores

Desde la Asociación de Productores de Subtropicales estiman que en todo el Guadalhorce no debe haber más de 500 hectáreas de este tipo de cultivos. En cuanto a la propuesta del Ayuntamiento, el presidente de la agrupación, asegura que el problema no está en el agua que necesitan los subtropicales. «Sería un despropósito que se controlara o limitase la plantación de aguacates, es de las pocas cosas que está dando rentabilidad en Coín», asevera. Para Linares, la clave del problema no está en que no se haya controlado la densidad de las plantaciones, sino que «no hay un control sobre los pozos, ni en Coín ni en ningún sitio». El presidente recuerda que una hectárea de aguacate y de los cítricos tradicionales de la zona necesitan «prácticamente la misma cantidad de agua». La única diferencia está en que en el mismo espacio la rentabilidad «es mucho mayor en el subtropical».

En opinión del presidente, en vez de regular, «hay que buscar recursos» con los que mejorar la situación de los regantes. «Es cierto que en Coín hay poca agua, por eso hay que traer de donde sobra a donde falta». Además, recuerda la importancia de apostar e investigar por aguas regeneradas como alternativa para el regadío, una asignatura en la que el Valle del Guadalhorce está especialmente atrasado, ya que solo Alhaurín de la Torre depura sus aguas (el resto, Cártama, Pizarra, Alhaurín el Grande, Coín, Almogía, Álora y Valle de Abdalajís vierten sus aguas sin tratar al río).

Málaga lleva cincuenta años cultivando aguacate ante la creciente demanda de Europa. Las importaciones de la Unión Europea se han cuadruplicado en el periodo entre 2000 y 2017. Sólo en la pasada campaña se importaron a la UE 486.063 toneladas de aguacates y las previsiones apuntan a que a finales de este año se alcanzará un nuevo récord.