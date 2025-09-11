Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio de la calle Acacias de Sierra de Yeguas donde se desarrollan las obras del futuro Centro de Estancia Diurna para personas mayores. SUR

El Centro de Día de Sierra de Yeguas empieza a construirse tras años de espera

Los trabajos, adjudicados a Obrasport S.L., tienen un plazo de ejecución de ocho meses y están financiados al 100% por la Junta de Andalucía

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Sierra de Yeguas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01

El proyecto del Centro de Estancia Diurna para personas mayores de Sierra de Yeguas comienza a materializarse tras años de espera. La empresa adjudicataria, Obrasport ... S.L., ha iniciado los trabajos que permitirán completar un edificio que llevaba más de una década pendiente de ejecución. Según los plazos oficiales, la construcción debería estar terminada el 30 de junio de 2026, fecha en la que el centro podría abrir sus puertas al público.

