El Centro de Día de Sierra de Yeguas empieza a construirse tras años de espera

El proyecto del Centro de Estancia Diurna para personas mayores de Sierra de Yeguas comienza a materializarse tras años de espera. La empresa adjudicataria, Obrasport ... S.L., ha iniciado los trabajos que permitirán completar un edificio que llevaba más de una década pendiente de ejecución. Según los plazos oficiales, la construcción debería estar terminada el 30 de junio de 2026, fecha en la que el centro podría abrir sus puertas al público.

El inmueble se levanta en un solar de la calle Acacias, con una superficie en planta de unos 273 metros cuadrados. En su día se ejecutó la estructura y el cerramiento de la planta baja, lo que representaba apenas un 20% del proyecto. Desde entonces, la obra permanecía detenida hasta que el Ayuntamiento consiguió financiación y sacó a concurso la segunda fase, que ahora arranca con el objetivo de finalizar el edificio en ocho meses.

273 metros cuadrados de superficie

La inversión asciende a 745.000 euros, aportados en su totalidad por la Junta de Andalucía. Esta financiación permitió salvar los trámites administrativos que habían ralentizado la iniciativa. En un primer momento se exigía al Consistorio un informe de sostenibilidad económica, pero la Junta comunicó que no era necesario, al cubrir la subvención el 100% del coste. El otro requisito, la asunción de competencias impropias, ya estaba cumplido, puesto que los servicios sociales no son competencia municipal.

Plazo fijado

El proceso de licitación se abrió en junio y permitió la presentación de ofertas hasta el 22 de julio. Tras la valoración técnica, Obrasport S.L. resultó adjudicataria de la ejecución. La empresa será la encargada de completar el centro, en una actuación que responde a una de las demandas históricas de los vecinos. La previsión es que los trabajos puedan finalizar en el plazo fijado y que las instalaciones entren en funcionamiento en el verano de 2026.

El centro está pensado para dar servicio principalmente a las personas mayores del municipio, ofreciendo atención durante la jornada y apoyo a sus familias. También estará disponible para los vecinos de la pedanía de Navahermosa, que hasta ahora carecían de un recurso de estas características en su entorno más cercano. La construcción se enmarca en un contexto de aumento de la demanda de servicios sociales en localidades de tamaño medio, donde la población envejecida es cada vez mayor.

Con el inicio de esta fase, Sierra de Yeguas avanza en la puesta en marcha de un equipamiento social que quedó pendiente durante años. El reto será ahora que las obras se desarrollen sin contratiempos y que los plazos fijados permitan inaugurar el edificio en la fecha marcada. Si se cumplen las previsiones, el municipio dispondrá por primera vez de un Centro de Estancia Diurna, un servicio reclamado desde hace más de una década.