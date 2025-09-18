Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo y subteniente, Manuel Moreno junto a la placa. Julio J. Portabales

Cártama rinde homenaje a los veteranos de la Guardia Civil con una placa conmemorativa

El acto se abrió con el solemne izado de la bandera en el parque Santo Cristo, dando inicio al programa festivo en honor a la Virgen del Pilar

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:11

El parque Santo Cristo de Cártama se convirtió este jueves 18 de septiembre en escenario de un homenaje histórico a los veteranos de la Guardia ... Civil, con motivo del inicio de los actos de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. Desde antes del mediodía se percibía un ambiente especial: abrazos, recuerdos compartidos y emoción entre los asistentes, muchos de ellos guardias civiles retirados que volvieron a encontrarse para recibir el reconocimiento de sus vecinos y autoridades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

