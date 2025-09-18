Cártama rinde homenaje a los veteranos de la Guardia Civil con una placa conmemorativa

El parque Santo Cristo de Cártama se convirtió este jueves 18 de septiembre en escenario de un homenaje histórico a los veteranos de la Guardia ... Civil, con motivo del inicio de los actos de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. Desde antes del mediodía se percibía un ambiente especial: abrazos, recuerdos compartidos y emoción entre los asistentes, muchos de ellos guardias civiles retirados que volvieron a encontrarse para recibir el reconocimiento de sus vecinos y autoridades.

El acto comenzó con el izado solemne de la bandera de España, «símbolo de unidad, libertad e igualdad», como se explicaba desde el micrófono, que presidió la jornada antes del descubrimiento de una placa conmemorativa donada por el Ayuntamiento de Cártama. La inscripción reza: «Cártama, veteranos de la Guardia Civil, ejemplo de vocación, servicio y espíritu de sacrificio. Cártama, 18 de septiembre de 2025».

«Con ilusión hemos preparado este espacio para rendir homenaje a los veteranos, un ejemplo de entrega y vocación», aseguró el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo, al destacar la importancia de este recuerdo permanente en un lugar emblemático del municipio. Gallardo, además, subrayó también que la relación entre el consistorio y la Guardia Civil siempre ha sido estrecha: «Siempre hemos tenido desde el Ayuntamiento una colaboración especial con los miembros de la Guardia Civil y vamos a seguir en esa línea».

El momento más emotivo llegó con el descubrimiento de la placa por parte del propio alcalde y del subteniente Manuel Moreno Cruzado, de 83 años, el guardia civil más veterano del municipio, que sumó más de 43 años de servicio. «Precioso, no me esperaba esto. Me avisaron hace unos 15 días y dije sí, con mucho gusto. Esto me ha recordado los tiempos antiguos, cuando celebraba la patrona en Manresa», confesó conmovido el veterano, que definió a la Guardia Civil como «un ejemplo de vida»

181 aniversario

Junto a ellos estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Roberto Flárez, quienes destacaron el valor simbólico de este reconocimiento a quienes sirvieron durante décadas en defensa de la seguridad y el bienestar ciudadano. Con este acto, la Benemérita celebra además su 181 aniversario, que este año tiene a Cártama como sede principal de sus conmemoraciones.

Momentos del acto. Julio J. Portabales

El regidor adelantó que el programa festivo continuará en los próximos días con múltiples actividades: una concentración motera y de coches clásicos este fin de semana en la Nave Verde, que podría reunir a cerca de un millar de personas, una carrera urbana, una ruta de senderismo y, ya en octubre, exhibiciones y talleres para niños, así como la llegada de un helicóptero de la Guardia Civil a la ciudad deportiva.

«Es un esfuerzo grande, pero agradecemos que la subdelegación del Gobierno se haya acordado de Cártama para acoger los actos en honor a la patrona. Estamos satisfechos y contentos de que se realicen aquí», señaló Gallardo.