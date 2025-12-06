Cártama inicia los trabajos de control de la procesionaria con un tratamiento interno en los pinos

Con el otoño como punto de partida, el Ayuntamiento de Cártama ha puesto en marcha su campaña anual para frenar la procesionaria del pino, una ... plaga que cada año impacta en los espacios verdes del municipio y que preocupa tanto por su efecto sobre el arbolado como por las reacciones alérgicas que provoca en personas y animales. El área de Medio Ambiente, dirigida por la concejala Toñi Sánchez, ha comenzado ya a aplicar tratamientos preventivos en distintos puntos del término municipal.

En esta ocasión, las primeras actuaciones se han desarrollado en los centros educativos, donde se ha intervenido sobre los pinos presentes en patios y zonas ajardinadas. «Estos trabajos se acometen de forma periódica en los meses de otoño, con el fin de evitar la aparición de estas orugas en primavera», recordó Sánchez al detallar el calendario previsto. La planificación técnica busca adelantarse al ciclo biológico de la procesionaria, de modo que las orugas no lleguen a formar bolsones ni a desplazarse por el suelo cuando llega el buen tiempo.

El método utilizado vuelve a ser la endoterapia, que consiste en introducir directamente en el tronco una sustancia fitosanitaria que se distribuye por todo el árbol a través de su sistema vascular. Al trabajar desde el interior, el tratamiento reduce la dispersión al ambiente y actúa de manera más precisa. Según la concejala, «la endoterapia es un tratamiento muy eficaz, ya que actúa directamente en el interior del árbol y también es respetuoso con el entorno», motivo por el que se ha consolidado como la medida principal del Ayuntamiento contra esta plaga.

El Ayuntamiento de Cártama refuerza la protección del arbolado con una campaña preventiva integral

Lo que hace especialmente dañina a la procesionaria del pino es su capacidad para debilitar de forma progresiva a las coníferas. Las orugas se alimentan de las hojas del árbol, provocando su defoliación y pudiendo llegar incluso a secarlo si la afección persiste varios años. A esto se suma un problema de salud pública: los pelos urticantes que recubren su cuerpo pueden causar alergias, irritaciones cutáneas o problemas respiratorios tanto en personas como en animales, algo especialmente preocupante en zonas frecuentadas por menores.

Otros enclaves

Mientras avanzan los trabajos en los colegios, el operativo municipal continúa extendiéndose a otros enclaves de la localidad. Parques, avenidas y áreas verdes con presencia de pinos están siendo revisados por los técnicos, que determinarán dónde es necesario actuar y si se requieren intervenciones de refuerzo en función del avance del invierno. «Continuaremos trabajando por el mantenimiento y conservación de los árboles y espacios verdes del municipio», señaló Sánchez, dejando abierta la posibilidad de intensificar la campaña si las condiciones lo aconsejan.

La colaboración ciudadana se mantiene como una herramienta esencial para detectar incidencias. Los vecinos pueden comunicar cualquier aviso relacionado con la procesionaria a los teléfonos 952 42 21 95 / 26 o a través de la APP Línea Verde, un sistema que permite enviar información inmediata y geolocalizada para agilizar la respuesta del Ayuntamiento