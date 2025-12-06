Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pinos del municipio marcados con los dispositivos de aplicación del tratamiento preventivo. SUR

Cártama inicia los trabajos de control de la procesionaria con un tratamiento interno en los pinos

El Ayuntamiento ha comenzado su campaña anual en los centros educativos y zonas verdes para evitar la aparición de orugas en primavera y proteger la salud del arbolado

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:19

Comenta

Con el otoño como punto de partida, el Ayuntamiento de Cártama ha puesto en marcha su campaña anual para frenar la procesionaria del pino, una ... plaga que cada año impacta en los espacios verdes del municipio y que preocupa tanto por su efecto sobre el arbolado como por las reacciones alérgicas que provoca en personas y animales. El área de Medio Ambiente, dirigida por la concejala Toñi Sánchez, ha comenzado ya a aplicar tratamientos preventivos en distintos puntos del término municipal.

