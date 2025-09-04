La carretera de Ronda a San Pedro reabrirá completa a principios de octubre

La carretera Ronda-San Pedro (A-397) abrió parcialmente al tráfico el pasado 14 de julio, tras las obras para reponerla por el grave deslizamiento ... de una ladera durante las lluvias de la dana del pasado invierno y primavera.

De momento, la reapertura sólo ha dejado un carril operativo, regulado por semáforos que funcionan mientras están los operarios en el tajo. Pero la segunda fase, para la puesta en servicio total, ya está cerca. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado hoy durante una visita a Málaga que será a principios del mes de octubre cuando la vía volverá a estar totalmente abierta. «Los trabajos son complejos, nos hemos encontrado muchas dificultades, pero a pesar de eso hay un equipo de especialistas fabuloso, que está trabajando para que podamos reabrir cuanto antes porque sabemos de la importancia y de la necesidad para la Serranía de Ronda».

La consejera también ha destacado que el semáforo que se puso en marcha a mitad del mes de julio, para dar pasos alternativos, «está funcionando bien y no se ha provocado ningún tipo de atasco». «Hay que agradecer el esfuerzo que se hizo por parte de todo el equipo que sigue trabajando en esa obra de manera ininterrumpida».

Sin plazo para el Tercer Hospital

Mientras, la consejera de Economía fue interpelada por los periodistas sobre el inicio de las obras del esperado Tercer Hospital de Málaga. Al respecto, Carolina España prefirió no adelantar ninguna fecha: «Tampoco la da la Consejería de Salud; por lo tanto, vamos a esperar, están analizando las ofertas y se hará en cuanto podamos».

«Este Gobierno tiene prisa siempre, y más en ese nuevo hospital, que será el más grande y moderno de toda España. Por lo tanto, ha tenido un trámite bastante complicado y espero que sea cuanto antes».