La calle Ollerías reabre en Alhaurín el Grande tras una inversión de 1,3 millones y más de dos años de trabajos

La calle Ollerías ha reabierto al tránsito después de más de dos años entre la redacción del proyecto y la ejecución de los trabajos. La ... actuación, con una inversión superior a 1,3 millones de euros, se considera una de las más relevantes acometidas en Alhaurín el Grande en los últimos quince años, tanto por la envergadura económica como por la magnitud de las infraestructuras soterradas, que garantizan la seguridad hidráulica en episodios de lluvias torrenciales.

Con esta intervención integral, el vial que conecta San Sebastián con el recinto ferial vuelve a estar plenamente operativo. El proyecto ha supuesto la renovación completa de saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones y superficie urbana, lo que pone fin a las recurrentes inundaciones que venían afectando al centro histórico.

Pavimentación 3.225 metros cuadrados de superficie vial

955 metros cuadrados de acerado

260 metros cuadrados de aparcameintos

El impacto más trascendente de la obra no está a la vista, sino bajo tierra. El subsuelo de Ollerías alberga ahora un nuevo sistema de saneamiento diseñado para canalizar las aguas pluviales hacia el cauce público del Arroyo de la Villa. En cifras, se han pavimentado 3.225 metros cuadrados de superficie vial, con 955 metros cuadrados de acerado y 260 de aparcamientos. En total, se han urbanizado 700 metros lineales de vial, de los cuales 500 corresponden a la zona ya urbanizada y 200 al futuro vial junto al arroyo.

El proyecto incluye la instalación de un colector de pluviales de 1.200 milímetros de diámetro con 600 metros lineales, así como un colector de fecales de 400 milímetros y 400 metros lineales. A ello se suman 900 metros de nuevas conducciones de abastecimiento y mejoras en telecomunicaciones, baja tensión, gas natural, alumbrado público y redes de riego. En conjunto, la intervención ha implicado el movimiento de 13.500 metros cúbicos de tierra en un terreno complejo y arcilloso.

Durante el acto de inauguración, la concejala de Obras Públicas, Teresa Sánchez, subrayó que «lo más importante es lo que hay debajo», en alusión a la magnitud de las infraestructuras ejecutadas. Sánchez agradeció el trabajo de la empresa constructora Torrumoti S.L.U. y pidió disculpas a los vecinos por las molestias generadas durante los meses de intervención.

Complejidad técnica

El ingeniero técnico municipal, Javier Imbroda, destacó la complejidad técnica del proyecto y los beneficios en la reducción de pérdidas en las redes, mientras que el arquitecto Francisco Javier Morales reconoció la implicación del personal técnico, la empresa y la paciencia de los residentes.

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, participa en el corte de la cinta junto a vecinos durante la inauguración de la calle Ollerías.

El alcalde, Anthony Bermúdez, calificó la actuación como «una de las obras más significativas de los últimos 15 años». «Lo que hay por debajo es mucho más importante de lo que se ve. Con esta inversión hemos garantizado la seguridad de nuestro centro histórico y dado un primer paso hacia nuevos proyectos de revitalización urbana», afirmó.

La reapertura de la calle contó con la presencia de numerosos vecinos, que celebraron el resultado tras meses de incomodidades. Ollerías no solo recupera su función de tránsito y su aspecto renovado, sino que se convierte en un eje clave para la seguridad hidráulica, la movilidad y la modernización urbana.

El Ayuntamiento considera que esta actuación marca además el inicio de futuros proyectos de transformación, entre ellos la revitalización del centro histórico y del barrio del Bajondillo, con los que se pretende reforzar la seguridad y la calidad de vida en el municipio.