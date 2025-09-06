Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Alhaurín el Grande recorren la renovada calle Ollerías. SUR

La calle Ollerías reabre en Alhaurín el Grande tras una inversión de 1,3 millones y más de dos años de trabajos

La actuación integral renueva 700 metros de vial con nuevas infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, pone fin a las inundaciones del centro histórico y mejora la imagen urbana

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alhaurín el Grande

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:27

La calle Ollerías ha reabierto al tránsito después de más de dos años entre la redacción del proyecto y la ejecución de los trabajos. La ... actuación, con una inversión superior a 1,3 millones de euros, se considera una de las más relevantes acometidas en Alhaurín el Grande en los últimos quince años, tanto por la envergadura económica como por la magnitud de las infraestructuras soterradas, que garantizan la seguridad hidráulica en episodios de lluvias torrenciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  2. 2 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  3. 3 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  6. 6 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  7. 7 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  8. 8 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  9. 9

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  10. 10 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La calle Ollerías reabre en Alhaurín el Grande tras una inversión de 1,3 millones y más de dos años de trabajos

La calle Ollerías reabre en Alhaurín el Grande tras una inversión de 1,3 millones y más de dos años de trabajos