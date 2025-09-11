Bendodo: Pedro Sánchez y María Jesús Montero son «un tándem desastroso» para Andalucía
Defiende al presidente andaluz: «Ninguna comunidad ha hecho tanto en materia de vivienda como Andalucía»
Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:41
El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, destacó en Antequera ayer jueves que «gobernar es lo que hace Juanma ... Moreno al presentar su propia Ley de Vivienda para dar solución a uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos en España». Mientras que pide al «tándem dañino Sánchez-Montero» que «venga más a Andalucía y que vengan juntos, para que la gente vea quién está detrás de este desastre de Gobierno».
También habló de la visita a Málaga de hoy de Feijóo a quien destaca que «no es sólo la alternativa, es la antítesis de Sánchez», sino que garantiza que su gobierno será «de regeneración democrática; para que España vuelva a funcionar tras el gran daño que ha hecho el sanchismo».
Bendodo pregunta al presidente del Gobierno de España por las más de 200.000 viviendas que prometió y que no ha construido. «Me da la impresión de que es un bulo y que esas 200.000 viviendas nunca ni han existido ni van a existir», cuestiona ante el alcalde de Antequera, Manuel Barón, en su visita a la sede comarcal del PP.
Bendodo volvió a criticar al PSOE que «estuvo catorce años vendiendo humo sobre el Puerto Seco de Antequera» y no se llegó a hacer hasta que «el PP llegó y en una legislatura inauguró la primera fase de este centro logístico». Pero ahora, se está frenando su desarrollo porque «este gran proyecto logístico es el sectarismo y el desgobierno de Sánchez y su delegada del independentismo, María Jesús Montero», lamentando que el Gobierno central mantiene a Andalucía con un déficit del 42 por ciento en la capacidad eléctrica respecto a la media estatal. También criticó que Sánchez-Montero no vienen a hablar «del tren litoral, de la bonificación de la autopista de peaje de la Costa del Sol ni de los retrasos permanentes en la red ferroviaria». También mencionó a Óscar Puente que es «el ministro del 40%», ya que el 40% de los trenes de España «llegan tarde o salen tarde».
