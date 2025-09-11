Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bendodo y Barón con unas simpatizantes en la puerta de la sede del PP comarcal de Antequera A.J.G.

Bendodo: Pedro Sánchez y María Jesús Montero son «un tándem desastroso» para Andalucía

Defiende al presidente andaluz: «Ninguna comunidad ha hecho tanto en materia de vivienda como Andalucía»

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:41

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, destacó en Antequera ayer jueves que «gobernar es lo que hace Juanma ... Moreno al presentar su propia Ley de Vivienda para dar solución a uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos en España». Mientras que pide al «tándem dañino Sánchez-Montero» que «venga más a Andalucía y que vengan juntos, para que la gente vea quién está detrás de este desastre de Gobierno».

