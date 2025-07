¿Quién tiene que arreglar la carretera de acceso a Antequera?

Ya lo dice el refrán: «Unos por otros, la casa sin barrer». Su nombre oficial es carretera A-7282, aunque para todo el mundo es ... el acceso a Antequera desde la autovía A-45. La calzada tiene un estado lamentable, llena de baches peligrosos y con el asfalto en unas condiciones de deterioro que la hacen insegura para la circulación, como denunció días atrás el alcalde, Manuel Barón. Esta situación también fue un asunto central en el último pleno municipal.

El problema en este caso es que la competencia no está clara. Y, por tanto, tampoco hay certeza sobre a qué administración le compete arreglarla. En este escenario, y dado que la obra no es precisamente barata (se estima en torno a un millón de euros), la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y Carreteras del Estado se han cruzado informes técnicos con argumentos para decir que la responsabilidad es del contrario.

SUR ha tenido acceso a estos documentos, que fijan los argumentos de unos y otros. Y lo cierto es que es difícil determinar quién tiene razón, por lo que las dos administraciones deben sentarse urgentemente y aclararlo, so pena de que tenga que hacerlo un juez en un Contencioso-Administrativo, y la solución se eternice.

Argumentos de la Junta

De una parte, el informe sobre la titularidad del tramo de la A-7282 entre los puntos kilométricos 7 al 9, firmado por el jefe de servicio de Carreteras de la Junta, Antonio Jesús Nieto Liñán, está hecho en respuesta a un escrito anterior de la Unidad de Carreteras de Málaga del Ministerio de Transportes, fechado el pasado 21 de mayo.

«La situación de la titularidad es tan evidente que esta carretera fue objeto de una duplicación y cada administración ejecutó el tramo de su competencia», esgrime la Junta

Este documento cita que después de las transferencias de la red viaria del Estado a la Junta en 1984, el Gobierno andaluz renombró al tramo de la N-342 entre Antequera y Archidona, que «entró a formar parte del catalogo de carreteras autonómicas con la denominación de A-7282» (acceso a Antequera, 14,13 km). «En el mapa oficial de carreteras en la provincia de Málaga se graba como carretera autonómica la totalidad del tramo cedido, incluyendo el tramo expresamente no cedido dentro de la red estatal», reconoce.

«La situación de la titularidad de cada tramo es tan evidente que esta carretera fue objeto de una actuación de mejora (duplicación) y cada administración ejecutó el tramo de carretera dentro de su competencia». Así, la Junta acometió la duplicación de su parte, dentro del expediente de obras denominado: Circunvalación Norte de Antequera (entre 1996 y 2003). Mientras, el entonces Ministerio de Fomento aprobó en 2006 el proyecto: Mejora local. Duplicación de calzada de acceso a El Romeral. N-342 Tramo: Antequera-Málaga N-331. Dichos trabajos discurrieron entre 2007 y 2008.

«La obra licitada y ejecutada por el Ministerio comprende la duplicación de calzada del tramo de la N-342 entre la autovía Antequera-Málaga y la antigua N-331, subida de El Romeral». Este pertenece a la Red de Carreteras del Estado, con una longitud de 1,8 km, y para ello fue necesario que el Gobierno expropiase los terrenos necesarios.

Sobre la transferencia de este segmento se han mantenido en los últimos años algunas reuniones entre ambas administraciones, «que no han llegado a culminar en ningún acta de cesión formal». Por todo lo anterior, la Junta reitera que este tramo «no fue incluido en las transferencias de 1984 del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía, ni en ningún otro decreto o acta de cesión posterior, por lo que sigue perteneciendo a la Red de Carreteras del Estado».

Posición del Estado

En cambio, el Estado central se aferra al acta de una reunión de noviembre de 2014, en el marco del proyecto Cora para la cesión de competencias sobre varios viales del Ministerio de Fomento a la Junta. En este documento (página 5), en el capítulo referido a la A-7282, se manifiesta el acuerdo de ambas partes para la transferencia al Gobierno andaluz, en lo que se refiere a las conexiones de entrada y salida a la glorieta del punto kilométrico 2; y el del ramal de acceso directo desde la A-7282 al ramal de incorporación a la A-45, entre otros puntos detallados en el mismo.

En el informe de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, actualizado en 2024, figura que la A-7282 completa es responsabilidad de la Junta, advierten en el Gobierno central

A ello, se añade el informe actualizado en 2024 de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía-Red Complementaria de Málaga, en la que figura completa la A-7282, sin que se establezca ninguna salvedad competencial en su recorrido.

Conflicto político

Este asunto ya ha entrado de lleno en el conflicto político entre el PP y el PSOE. La semana pasada se escenificó la reclamación del Ayuntamiento de Antequera, a pie de calzada, en un acto encabezado por el alcalde, Manuel Barón. Además, este problema se debatió ampliamente en el último pleno. A ello, se suma ahora la iniciativa de los 'Populares'. El secretario general del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, anuncia que su grupo acaba de presentar una pregunta en el Congreso. «Pertenece al Estado, no a la Junta; es cierto que hay voluntad de la Junta de quedársela desde hace años, estaban en negociaciones para asumirla y una vez que la arreglen se firmará el acta, pero no lo han hecho, y ahora está en muy mal estado: requiere más de un millón de euros y por eso echan balones fuera».

De hecho, Carmona pone de relieve que Carreteras del Estado ha hecho actuaciones recientes en esta vía. «Asfaltaron un tramo y han hecho trabajos de limpieza. El contrato de mantenimiento de la Junta es hasta la rotonda de los dólmenes, el resto, no». A lo que añade: «Nos están intentando confundir, han trabajado allí antes».

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno un portavoz se limita a afirmar que ese tramo pertenece a la Junta, y hay documentos que lo demuestran (ya expuestos anteriormente). En este sentido, Kiko Calderón, concejal socialista del Ayuntamiento de Antequera, tuvo la oportunidad de comentar la situación que vive el principal acceso al municipio con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el foro organizado por SUR. «En 2014 hay un acta firmada con un acuerdo entre técnicos de la administración central y de la andaluza para que ese tramo pasara a la Junta; para el Estado ya se da por transferida y la Junta parece que no lo acepta».

«Nuestro único objetivo es que se arregle por seguridad para los usuarios porque está en un estado lamentable, y es la entrada y salida de la A-45. A mí me aseguran en Carreteras del Estado que la competencia es de la Junta, pues que se haga efectiva», añade. «Todo es de la Junta, salvo que ellos dicen que esos dos kilómetros son del Estado, algo que no tiene sentido. En la actualización de la Red de Carreteras de Andalucía, de diciembre de 2024, aparece la totalidad de la A-7282 como competencia autonómica». Por ello, concluye: No queremos confrontación, hablamos de seguridad y de vidas de personas».