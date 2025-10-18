Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inicio de las obras de remodelación dentro del proyecto de renovación integral. SUR

Arrancan las obras finales del plan de remodelación del barrio de Albaicín en Coín

El Ayuntamiento invierte cerca de un millón de euros en la renovación de infraestructuras y mejora del entorno urbano de las calles Canónigo Ordóñez, Tejas y Caños, culminando un proyecto clave para el barrio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Coín

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El proyecto de transformación integral del barrio del Albaicín entra en su fase final con el inicio de las obras en las calles Canónigo Ordóñez ... y Tejas, una actuación que suma una inversión total de cerca de 630.000 euros y que permitirá culminar un ambicioso plan de modernización impulsado por el Ayuntamiento de Coín. Estas intervenciones suponen el cierre de un ciclo de trabajos iniciado en fases anteriores y que, en conjunto, ha supuesto una inversión cercana al millón de euros para renovar por completo las infraestructuras hídricas, mejorar el saneamiento y embellecer este emblemático entorno urbano. La remodelación integral del Albaicín es ya una realidad cercana y, con estas actuaciones, el Consistorio da un paso decisivo para garantizar servicios de calidad y un entorno urbano renovado a sus vecinos.

