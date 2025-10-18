Arrancan las obras finales del plan de remodelación del barrio de Albaicín en Coín

El proyecto de transformación integral del barrio del Albaicín entra en su fase final con el inicio de las obras en las calles Canónigo Ordóñez ... y Tejas, una actuación que suma una inversión total de cerca de 630.000 euros y que permitirá culminar un ambicioso plan de modernización impulsado por el Ayuntamiento de Coín. Estas intervenciones suponen el cierre de un ciclo de trabajos iniciado en fases anteriores y que, en conjunto, ha supuesto una inversión cercana al millón de euros para renovar por completo las infraestructuras hídricas, mejorar el saneamiento y embellecer este emblemático entorno urbano. La remodelación integral del Albaicín es ya una realidad cercana y, con estas actuaciones, el Consistorio da un paso decisivo para garantizar servicios de calidad y un entorno urbano renovado a sus vecinos.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, visitó recientemente la zona acompañado del concejal de Aguas, Antonio Lucena, y de técnicos municipales, para supervisar el arranque de los trabajos. Durante su visita, destacó la relevancia de este proyecto, que permitirá ofrecer a los vecinos servicios públicos acordes a las necesidades actuales. «Iniciamos unas obras que van a dar por fin el servicio que nuestros vecinos merecen, con nuevas tuberías y separación de saneamiento y pluviales, ya que contaban con instalaciones de más de 50 años de antigüedad», señaló el regidor. Santos subrayó también el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para acometer estas actuaciones, que aunque en muchos casos quedan ocultas bajo tierra, representan la parte más importante de la inversión pública al repercutir directamente en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otra parte, las obras han comenzado en la calle Tejas, donde ya se encuentran trabajando las máquinas con la apertura de zanjas y la instalación de nuevas conducciones. A pesar de las dificultades que conlleva mantener el acceso a las viviendas durante la ejecución de los trabajos, el Ayuntamiento ha priorizado la accesibilidad y la seguridad de los vecinos, lo que podría alargar ligeramente los plazos previstos. En los próximos días, las labores continuarán hacia la calle Caños, mientras que el tramo pendiente de la calle Canónigo Ordóñez no se iniciará hasta que finalicen las actuaciones actuales, con el objetivo de facilitar la reorganización del tráfico y garantizar una mayor accesibilidad en todo el entorno.

Plazo ejecución

El plazo de ejecución previsto para estas intervenciones es de tres meses, tiempo en el que se acometerá una renovación completa de las infraestructuras hidráulicas, actualmente obsoletas y responsables de frecuentes problemas de abastecimiento de agua. Además, el proyecto contempla la instalación de una red moderna de saneamiento y pluviales, así como la mejora estética del pavimento mediante la colocación de hormigón impreso. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento pretende poner en valor todo el triángulo formado por las calles Canónigo Ordóñez, Tejas y Caños, dotando al barrio del Albaicín de un espacio urbano renovado, funcional y más atractivo para sus vecinos y visitantes.

Remodelación integral en Albaicín mejorará el suministro de agua y el sistema de saneamiento local

Francisco Santos quiso también pedir disculpas por la demora en la finalización de los trabajos, explicando que se trata de una inversión muy elevada para la cual el Ayuntamiento ha buscado financiación tanto propia como a través de otras administraciones, como la Diputación de Málaga. «Quiero agradecer la comprensión y la paciencia de los vecinos. Toda espera merece la pena y muy pronto veremos este entorno del Albaicín completamente recuperado y puesto en valor», aseguró el alcalde. Una vez concluidas las obras, los residentes contarán con un suministro de agua potable garantizado, una red de saneamiento moderna y eficiente y un entorno urbano más seguro, accesible y embellecido.