Ardales tendrá un gran centro ambiental de referencia para luchar contra el cambio climático

La Diputación de Málaga ha trazado su hoja de ruta en la lucha contra el cambio climático, un desafío en el que el interior de ... la provincia asumirá un papel fundamental. En este marco, destaca la localidad de Ardales, que albergará el futuro centro de experimentación ambiental contra el cambio climático. Esta infraestructura, bautizada como Málaga Viva Lab, ocupará una superficie cercana a los 25.000 metros cuadrados y pretende convertirse en un referente provincial y andaluz en materia de investigación, formación y divulgación ambiental.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, anunció el proyecto durante el Fórum Europa Tribuna Andalucía, explicando que el nuevo centro se levantará en los terrenos del antiguo vivero de Ardales. Dicho espacio quedó en desuso en 2004, cuando las competencias de la Confederación Hidrográfica del Sur se transfirieron a la Junta de Andalucía. Gracias a un convenio entre la Diputación y la Junta, el recinto recuperará ahora su actividad, funcionando de nuevo como vivero provincial, pero con un enfoque mucho más amplio y adaptado a los retos climáticos actuales.

El 'Málaga Viva Lab' contará con aulas destinadas a la formación, zonas para la divulgación científica y espacios preparados para recibir visitas escolares, tanto de la provincia como del resto de Andalucía. El objetivo es acercar a los más jóvenes los efectos del cambio climático y concienciarlos sobre la importancia de la protección medioambiental. Además, este centro funcionará como espacio de investigación sobre especies vegetales idóneas para la repoblación de montes, contribuyendo a la restauración forestal de la provincia. A todo ello se sumará un jardín de biodiversidad con flora y fauna autóctonas, concebido como muestra viva del patrimonio natural malagueño.

Ampliar El presidente de la Diputación, Francisco Salado, durante el Fórum Europa Tribuna Andalucía. SUR

Producción prevista

En cuanto a la producción prevista, los números reflejan la magnitud de la iniciativa. Se calcula que el vivero tendrá capacidad para generar unos 2.500 ejemplares arbóreos de gran porte (entre ellos fresnos, almeces, arces, encinas, alcornoques, castaños y moreras), además de unos 250.000 ejemplares de especies forestales de menor tamaño destinados a reforestaciones masivas, como pinos, encinas, álamos, algarrobos o alcornoques. También se prevé la producción de unos 5.000 arbustos. De los 25.000 metros cuadrados del complejo, unos 8.000 estarán destinados específicamente a las instalaciones del vivero.

Este nuevo espacio complementará la red de viveros ya existente en la provincia. En Yunquera se ubica el Vivero-Jardín Botánico, especializado en el pinsapo y con una capacidad productiva de 60.000 ejemplares. A ello se suman los viveros de Vélez-Málaga. Con la incorporación del Málaga Viva Lab de Ardales, la Diputación alcanzará una capacidad de producción cercana a los 500.000 ejemplares entre árboles y arbustos, consolidando su papel como actor clave en la estrategia de mitigación y adaptación frente al cambio climático.