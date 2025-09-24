Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de los terrenos en Ardales donde se ubicará el nuevo centro ambiental 'Málaga Viva Lab'. SUR

Ardales tendrá un gran centro ambiental de referencia para luchar contra el cambio climático

El 'Málaga Viva Lab', impulsado por la Diputación, ocupará 25.000 metros cuadrados y combinará vivero, aulas formativas, investigación y un jardín de biodiversidad

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ardales

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:41

La Diputación de Málaga ha trazado su hoja de ruta en la lucha contra el cambio climático, un desafío en el que el interior de ... la provincia asumirá un papel fundamental. En este marco, destaca la localidad de Ardales, que albergará el futuro centro de experimentación ambiental contra el cambio climático. Esta infraestructura, bautizada como Málaga Viva Lab, ocupará una superficie cercana a los 25.000 metros cuadrados y pretende convertirse en un referente provincial y andaluz en materia de investigación, formación y divulgación ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ardales tendrá un gran centro ambiental de referencia para luchar contra el cambio climático

Ardales tendrá un gran centro ambiental de referencia para luchar contra el cambio climático