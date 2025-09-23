Archidona será la sede de los Premios Andalucía de Turismo 2025

El municipio malagueño de Archidona se convertirá en el escenario de la gala de los Premios Andalucía de Turismo 2025, un evento que cada año ... distingue la labor de personas, empresas, instituciones y medios de comunicación en la promoción del sector turístico andaluz. La cita tendrá lugar el jueves 2 de octubre en la antigua iglesia del Hotel Escuela Convento Santo Domingo, un espacio emblemático que simboliza el patrimonio histórico y cultural de la localidad.

El anuncio fue realizado este martes por el consejero de Turismo, Arturo Bernal, durante su visita oficial a Archidona. El acto se celebró en la Plaza Ochavada, uno de los lugares más representativos del municipio, y contó con la presencia del alcalde, Juan Manuel Almohalla, así como de otros representantes de la corporación municipal. Posteriormente, Bernal mantuvo una reunión de trabajo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en la que se abordaron cuestiones relacionadas con la promoción turística y el desarrollo económico local.

Durante su intervención, el consejero destacó la idoneidad de Archidona como sede de los galardones y afirmó que «es un honor y un privilegio» acoger esta gala en un municipio que, según sus palabras, «conforma como ningún otro la esencia de lo que es Andalucía». Bernal subrayó que la celebración refuerza la proyección de la localidad dentro de la marca Andalucía y pone de relieve la riqueza del turismo de interior como complemento a la oferta de sol y playa.

Por otro lado, Bernal resaltó el valor de estos premios, que reconocen a quienes han contribuido a consolidar a Andalucía como un destino de excelencia. «Son profesionales, empresarios, instituciones y medios que tanto han hecho y que siguen haciendo por colocar a nuestra tierra en un lugar de referencia internacional», señaló Bernal. Asimismo, destacó la importancia de diversificar la oferta y generar oportunidades económicas que permitan fijar población en el territorio.

Destino sostenible

El consejero aprovechó su visita, además para aportar datos concretos sobre la evolución del turismo en Archidona. El municipio recibió en 2024 casi 50.000 visitantes, de los cuales 40.000 fueron nacionales y algo más de 8.000 internacionales. Además, su índice de estacionalidad, situado en un 0,07, se calificó como «prácticamente inexistente», lo que refleja la estabilidad de su flujo turístico a lo largo del año. Para Bernal, estas cifras demuestran que Archidona es un ejemplo de destino sostenible y atractivo, con una oferta cultural y gastronómica que enriquece la experiencia de quienes visitan Andalucía.

El acto institucional concluyó con un recorrido por algunos de los espacios culturales más representativos de la localidad, como el Salón de la Radio y el centro de interpretación histórico, acompañado por el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga, Carlos García Jiménez.