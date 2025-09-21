Archidona moderniza la red hidráulica del Polígono Industrial para acabar con las averías

El Ayuntamiento de Archidona ha comenzado a buscar soluciones ante las averías que, de manera recurrente, viene sufriendo el Polígono Industrial de la localidad en ... materia de agua. Se trata de una problemática que preocupa tanto a empresarios como a usuarios de este espacio, ya que estas incidencias afectan de forma directa al normal funcionamiento de las instalaciones y generan molestias de forma continuada.

Una de las principales medidas que se han puesto en marcha en los últimos días es la modernización de la red hidráulica del polígono. Con esta actuación se pretende dar respuesta a los problemas ocasionados por el exceso de presión en la red de agua, un factor que se viene arrastrando durante los últimos años y que ha provocado numerosas averías. El Consistorio considera que estos trabajos son indispensables para garantizar la estabilidad del servicio y para ofrecer a las empresas un suministro seguro y sin interrupciones.

Según han explicado desde el propio Ayuntamiento, esta actuación tan necesaria se ejecutará con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025, dentro de la modalidad de Garantías de Rentas. El presupuesto total del proyecto asciende a 177.512,27 euros. El plazo de ejecución previsto no alcanza los cinco meses, por lo que se estima que los trabajos puedan estar concluidos a comienzos del año 2026, siempre que se cumpla el calendario fijado.

Las intervenciones

El alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla Astorga, junto con la arquitecta municipal, Inmaculada Montero, visitó recientemente la zona para comprobar de primera mano el desarrollo de las actuaciones. Entre las intervenciones que se están llevando a cabo destacan la instalación de nuevas tuberías de saneamiento y la colocación de nodos de conexión, elementos que van a permitir mejorar la circulación hídrica en todo el polígono. Estos trabajos buscan dar una solución definitiva a las «frecuentes averías» que se han registrado en los últimos tiempos.

El propio Almohalla explicó que los fallos registrados se deben, en gran parte, a la excesiva presión de la red de agua, lo que acaba provocando incidencias continuas en el suministro. Con estas obras, el Ayuntamiento pretende poner fin a este problema y asegurar que el polígono disponga de una infraestructura hidráulica moderna y adaptada a las necesidades actuales.

En cuanto a la financiación, la inversión se distribuye de la siguiente manera: 114.066,86 euros aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para cubrir los costes de la mano de obra; 57.033,43 euros procedentes del convenio entre la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, destinados a la adquisición de materiales; y 6.411,98 euros de aportación directa del propio Ayuntamiento de Archidona.

El proyecto cuenta además con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el SEPE, la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. Esta suma de apoyos institucionales refuerza el compromiso de todas las administraciones para dar una solución definitiva a un problema histórico en este espacio industrial.