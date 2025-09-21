Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Operarios trabajan en la instalación de nuevas tuberías en el Polígono Industrial de Archidona. SUR

Archidona moderniza la red hidráulica del Polígono Industrial para acabar con las averías

El proyecto, con un presupuesto de 177.512 euros a cargo del PFEA 2025, incluye nuevas tuberías y nodos de conexión para resolver los problemas de presión y garantizar un suministro estable en la zona

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Archidona

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:20

El Ayuntamiento de Archidona ha comenzado a buscar soluciones ante las averías que, de manera recurrente, viene sufriendo el Polígono Industrial de la localidad en ... materia de agua. Se trata de una problemática que preocupa tanto a empresarios como a usuarios de este espacio, ya que estas incidencias afectan de forma directa al normal funcionamiento de las instalaciones y generan molestias de forma continuada.

