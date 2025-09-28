Los antequeranos se unen en una verbena para reconocer a los vecinos ejemplares
El Parque Atalaya congrega actividades para los niños y conciertos para todas las edades
Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:12
La Verbena del Vecino 'Carmen Acedo' ha reunido este fin de semana en el Parque Atalaya a vecinos de los barrios y de los anejos ... de Antequera para vivir una convivencia y reconocer a los que han destacado en su misión de engrandecer su colectivo.
Juegos para los más pequeños, comidas de hermandad, reconocimientos sorpresa para los vecinos, paella popular, música en directo con los grupos locales «Son y compás» y «Versión X», o Dj_Doublep poniendo el ambiente.
Hubo especial mirada a los enfermos de alzheimer y otras demencias, así como a sus cuidadores. Hubo obra de teatro, basada en un monólogo que presentará una reflexión en voz alta sobre esta enfermedad.
Una actividad promovida por el Ayuntamiento, en la que ha estado presente toda la Corporación Municipal. El alcalde Manuel Barón dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los presentes, en un acto dirigido por el teniente de alcalde Alberto Arana y en el que han participado todos los grupos municipales.
