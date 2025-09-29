Antequera destinará el millón de euros de Diputación a la reforma del Teatro Torcal

El Ayuntamiento de Antequera destinará el millón de euros del plan de inversiones de Diputación a la reforma del Teatro Torcal, según anuncian el alcalde ... Manuel Barón y el vicepresidente provincial Juan Rosas.

El Plan de Asistencia Económica Municipal de Diputación, dotado con 39 millones de euros, aporta uno para Antequera y 250.000 euros para Bobadilla Estación. Tanto Barón como Rosas no entienden cómo el PSOE se abstuvo y no respalda esta iniciativa provincial por la que se puede invertir en lo que quieran los municipios.

Barón pregunta a los socialistas cómo no respaldan esta medida que ayudará a reforzar el proyecto del teatro, en concreto en la caja escénica del recinto cultural. «El PSOE ni está ni se le espera, solamente se esconde en su ideología. Si por ellos hubiera sido, Antequera se queda sin ese millón de euros y Bobadilla sin ese cuarto de millón», expone Barón.

Por su parte, el vicepresidente Juan Rosas insiste en el desmarque del PSOE: «Ni siquiera son capaces de votar que no, porque saben que eso sería injusto para todos los municipios mayores de 20.000 que pagan religiosamente sus impuestos» y más en una ayuda que va a beneficiar al 85 por ciento de la población de la provincia.

Cada cuantía se transferirá a los municipios antes de final de año y en el caso de Antequera será incluida en el Presupuesto de 2026 para completar la reforma que realiza en el espacio teatral.