El concejal José Manuel Fernández, el vicepresidente Juan Rosas y el alcalde Manuel Barón A.J.G.

Antequera destinará el millón de euros de Diputación a la reforma del Teatro Torcal

El alcalde Manuel Barón y el vicepresidente Juan Rosas cuestionan al PSOE por no respaldar esta iniciativa provincial

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:20

El Ayuntamiento de Antequera destinará el millón de euros del plan de inversiones de Diputación a la reforma del Teatro Torcal, según anuncian el alcalde ... Manuel Barón y el vicepresidente provincial Juan Rosas.

