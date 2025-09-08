Antequera cierra los cultos de su patrona con la procesión de la Virgen de los Remedios

Antequera ha cerrado diez días de devoción a su patrona mariana la Virgen de los Remedios, concluyéndolos con la procesión por el centro de la ... ciudad en el día de su festividad.

El arcipreste de la ciudad, el trinitario Antonio Jiménez, presidió la misa en cuya homilía pidió por la paz, deseando atender a todas las familias que vienen a la ciudad y deseando que la Virgen siga siendo el remedio de las necesidades de la ciudad. En la consagración, se cumplió la tradición y la concejal más joven, Marta González, rindió el Pendón de Antequera, siendo acompañada por el alcalde Manuel Barón.

Seguidamente, a las 20 horas, se formó el cortejo saliendo desde el templo que se localiza junto al consistorio. El guión con las autoridades cofrades abría el cortejo, acompañando al esclavo mayor, Justo Muñoz, representantes de las hermandades de Gloria y Pasión.

Seguía un cortejo de acólitos de monaguillo y dalmáticas, luciendo ciriales, incensarios, estandartes de terciopelo bordado y uno de plata. Luego el templete de plata, dirigido por Justo Moreno y llevado por 48 hermanacos. La Banda de Música Vera Cruz de Almogía marcó el paso con una marcha tras otra, mientras que mecían los cofrades.

Cerraba la representación sacerdotal y municipal, junto a devotos. El cuerpo procesional pasó por Infante don Fernando, Lucena, Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando y regreso a su templo pasadas las 22,15 horas.

Tras los Remedios, le toca el turno a la otra patrona, la ganadora, Santa Eufemia, que saldrá el sábado 13 de septiembre con la histórica procesión de las candelas con evocaciones a la reconquista de la ciudad el 16 de septiembre de 1410. Saldrá a las 18 horas y le acompañará la Agrupación Musical La Estrella de Jaén.