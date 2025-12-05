Antequera celebra un pleno en el aniversario del pacto preautonómico

El Ayuntamiento de Antequera ha celebrado este jueves 4 de diciembre un pleno como debate de estado de la ciudad como conmemoración del Pacto de ... Antequera que se firmó en 1978 como paso previo a la autonomía andaluza. Así, los tres partidos políticos han recordado aquel hecho histórico y compartido sus visiones sobre cómo está la ciudad en este año 2025.

El alcalde Manuel Barón (PP) abrió la sesión, exponiendo cómo crece la ciudad, recorriendo todas las áreas de gobierno, destacando la colaboración y terminando con un mensaje de María Corina, líder opositora venezolana a la que la ciudad le dedicará una calle la próxima semana.

Destacó que en Urbanismo, destacan los más de 14,6 millones de euros en declaraciones responsables y más de 200 millones en licencias de obras y expedientes que ya están desarrollándose. «Nunca antes tanta inversión privada» se había dado en a ciudad. «Antequera es un imán para la industria y tecnología».

En licitación pública se han actuado en 30 millones de euros para servicios, suministros, obras y patrocinios, consiguiendo «la capacidad de celebrar lo que somos» con actividades festivas y culturales. «Fiestas que no son simples espectáculos, sino encuentros». Un año de cultura con espectáculo como el de Marco Frisina, encuentros de literatura, en la biblioteca, escuelas municipales de teatro y música. E impulsar la memoria documental en el Museo con obras de Goya, Murillo, Zurbarán y Velázquez, gracias a la Colección Delgado.

El regidor destaca que «Turismo es empleo». Adelanta que en este 2025 se suman 395.000 visitantes a 30 de junio. «Un incremento del 26,42 con respecto al 2024» de los que más de 123.000 visitantes son extranjeros. Las personas «son las que guían nuestra política municipal». Anunció que la Junta de Andalucía ha aprobado 12 nuevas plazas concertadas para la nueva residencia de ADIPA. Todo dentro de una prioridad en las políticas sociales con 6,8 millones de euros en ayudas sociales.

Destacó que «si algo define el 2025, es el logro del mayor logro económico. Más de 10 millones de euros de fondos FEDER, resultado del trabajo del gobierno» con los que se transformará la ciudad con un corredor verde, la recuperación del Nacimiento, la digitalización del agua o el impulso de la escuela de empresas.

Terminó con un mensaje a los «217 venezolanos que tuvieron que dejar sus raíces y en Antequera encontraron su refugio con la libertad que viven aquí» y ojalá puedan respirarlo pronto en su tierra propia, Venezuela. En ese momento, Barón, compartió un mensaje de María Corina, líder opositora venezolana a la que la ciudad le dedicará una calle la próxima semana. Muestra su profundo agradecimiento «por el honor al ponerle mi nombre a una calle de la ciudad de Antequera. Sueño con el día que pueda visitarle y que usted pueda visitarme en una Venezuela libre». Concluyó Barón con sus concejales puestos en pie y aplaudiéndole.

Enfrentamiento entre el gobierno y la oposición

La portavoz municipal de IU, Pilar Ruiz, considera que Antequera no está tan bien como el PP clama: «Lo decimos porque la ciudad real, la que se vive puerta a puerta, no coincide con la imagen de perfección que se quiere dar», destacó en su intervención.

Ruiz considera que «Antequera necesita recuperar ese espíritu participativo, con decisiones abiertas, trasparencia absoluta». Pide «más cuidar la ciudad, menos hacerse la foto. No puede haber política sin gente. Ni pleno sin voz ciudadana. Ni ciudad sin democracia viva», destacó durante su intervención plenaria.

Insistió en el acceso a una vivienda digna «se ha convertido en uno de los principales problemas para Antequera», para lo que pide el «lanzamiento inmediato de un Plan Municipal de Vivienda Pública para construcción, adquisición y rehabilitación de pisos destinados al alquiler asequible». Así comparte: «No podemos permitir que Antequera se vuelva una ciudad que expulsa a los suyos, no podemos aceptar un urbanismo sin alma, sin justica social, sin horizonte, No es eso lo que conquistaron aquellos miles de personas que caminaron juntas aquel 4 de diciembre».

Espera que el futuro esté marcado por: red de carriles bici funcionales, no simbólicos. Plan de movilidad que reduzca la dependencia del coche. Energías renovables en los edificios municipales. Mejor gestión de residuos y reducción de plásticos. Sombras y arbolado en zonas urbanas. Protección real de espacios naturales. «Esto no es un planteamiento idealista: es salud, es bienestar, es futuro».

Mientras que José Luis Ruiz Espejo, portavoz del PSOE, expuso que el PP no está desarrollando sus promesas de la residencia y aparcamiento públicos, así como considera que debe mejorar el Parque Empresarial (PEAN), recuperar la cabecera económica de la comarca y fomentar la construcción de viviendas. Ruiz Espejo insistió en el «incumplimiento tan sonado como lo fue su anuncio en 2015, en aquel momento acompañado por el señor Bendodo, a la sazón presidente de la Diputación, y por tanto un incumplimiento de usted como Alcalde, de un Presidente de la Diputación y del PP, que desde ese año 2015 y por tanto hace ya más de 10 años podría haberse cumplido o buscado alternativa», insistió.

El portavoz socialista considera que «no se puede esperar ni un año más, ni un minuto más, diría yo, para comenzar a intervenir de manera decidida en la proyección, promoción y construcción de vivienda pública en Antequera, en buscar solares y terrenos en los que se pueda construir, en poner en carga suelos programados y clasificados como urbanos para poder obtener los solares para vivienda pública y aprovechar las subvenciones y ayudas de los planes autonómicos y estatales para impulsar la construcción de vivienda a precios asequibles de manera urgente e inmediata».

El portavoz de la oposición considera que no se puede mantener la «ausencia de la inversión en el PEAN para la rehabilitación del firme de las calles como Canarias, Navarra y Asturias que continúan cortadas al tráfico, así como reposición de señalética, acerado y otros servicios dañados y asfaltado y mejora de viales en el Polígono Industrial, que rechazaron en la moción presentada el pasado mes pero que no tiene justificación ni puede esperar a los nuevos planes o leyes de la Junta de Andalucía».

Critica que la ciudad ha abandonado el mantenimiento de su patrimonio. «Seguimos con la ausencia de inversiones ahora en la conservación y recuperación del Patrimonio de la ciudad y abandono o retraso de proyectos y obras tan necesarias como la restitución de los paños de Muralla desprendidos hace más de dos años ya, tiene poca justificación y menos excusa. Y como en el caso anterior, no es solo para la imagen de deterioro en la zona amurallada del recinto de la Alcazaba, sino por el daño producido en la misma, por la sensación de abandono de nuestro Patrimonio que transmite y por los daños que pueda producir entre visitantes y vecinos de la zona».

Cerró los turnos de intervenciones la portavoz del equipo de gobierno del PP, Ana Cebrián, quien defendió a Antequera como una ciudad en «crecimiento, avance, consolidación, progreso, empleo, diversidad, tradiciones y modernidad». Cebrián cuestionó a la oposición haber «vivido un año en el que han demostrado muy a nuestro pesar que no es Antequera lo primero para ustedes, que la situación de crispación política en la que su Gobierno nos tiene sumidos ustedes la trasladan a nuestra ciudad. Quieren con su ruido político esconder o tapar la gestión eficaz y honrada de esta ciudad, han tratado de muchas formas generar un clima de tensión y de enfrentamiento en el que no hemos caído, por mucho que lo hayan intentado y de las formas más inapropiadas posibles».

El 2025 termina como «un año importante, un año que nos ha vuelto a insuflar ilusión, que nos ha motivado a seguir trabajando y a dejarnos la piel por esta ciudad, un año en el que se sigue haciendo realidad la ciudad no del mañana, sino del presente». Destacó el papel de Manuel Barón como eje de las realidades positivas. «El Alcalde ha descrito de manera magistral cuál es la imagen fija de nuestra ciudad: crecimiento, avance, consolidación, progreso, empleo, diversidad, tradiciones y modernidad. Esa fotografía de la ciudad es posible gracias a los 42.179 antequeranos que cada día se esfuerzan por hacer de esta ciudad un lugar mejor, al trabajo de los autónomos, empresarios que hacen que Antequera sea cada día más fuerte y atractiva para la inversión y el emprendimiento; a los sanitarios, maestros y funcionarios que colaboran con su vocación de servicio público a construir día a día una ciudad en la que vivir y construir un proyecto de vida sea posible».

En definitiva Antequera es lo que es hoy «gracias a cada uno de sus ciudadanos, a los que han nacido aquí y a todos los antequeranos que han nacido en otros lugares, pero que hoy viven y trabajan aquí. Qué honor y que suerte tan grande la nuestra poder trabajar por una ciudad como Antequera y hacerlo junto a un Alcalde como el nuestro, un hombre honrado y honesto, comprometido y entregado a su ciudad en cuerpo y alma, cuánto aprendemos de ti, querido Manolo».