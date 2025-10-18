Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taller de prevención del uso problemático de internet en un instituto de Alhaurín de la Torre. SUR

Un 20% de alumnado de ESO en Alhaurín de la Torre hace un uso compulsivo de internet

La Asociación para la Prevención de Adicciones en Adolescentes y Jóvenes analiza, desde hace tres años, el comportamiento de los estudiantes de los cuatro institutos del municipio con las redes sociales en un muestreo que es extrapolable a otras localidades

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:45

Comenta

Hace ya tres años que la Asociación para la Prevención de Adicciones en Adolescentes y Jóvenes (Adiados), en colaboración con el Ayuntamiento, trabaja en los ... cuatro institutos del municipio. El presidente de esta organización, Juan Díaz Salabert, deja claro que la continuidad en esta tarea que han logrado con los centros alhaurinos, que no se da en otros municipios, hace que los datos sea más valiosos y representativos, extrapolables, como indica, a cualquier otro lugar de España, en realidad, por ser significativos de una realidad que, como reflexiona, «es prácticamente global».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  6. 6

    «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»
  7. 7 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican
  10. 10 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un 20% de alumnado de ESO en Alhaurín de la Torre hace un uso compulsivo de internet

Un 20% de alumnado de ESO en Alhaurín de la Torre hace un uso compulsivo de internet