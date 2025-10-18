Un 20% de alumnado de ESO en Alhaurín de la Torre hace un uso compulsivo de internet

Hace ya tres años que la Asociación para la Prevención de Adicciones en Adolescentes y Jóvenes (Adiados), en colaboración con el Ayuntamiento, trabaja en los ... cuatro institutos del municipio. El presidente de esta organización, Juan Díaz Salabert, deja claro que la continuidad en esta tarea que han logrado con los centros alhaurinos, que no se da en otros municipios, hace que los datos sea más valiosos y representativos, extrapolables, como indica, a cualquier otro lugar de España, en realidad, por ser significativos de una realidad que, como reflexiona, «es prácticamente global».

La tarea de muestreo acaba de comenzar este curso, pero parte de la base de lo averiguado en la anterior edición del programa, sobre un universo estadístico que está conformado por 854 chicos y chicas, de entre 12 y 217 años, repartidos entre los institutos Galileo (355); Huerta Alta (217); Capellanía (150) y Gerald Brenan (132).

Una de las objetivos es conocer si hay un uso compulsivo de internet, conforme a un cuestionario, anónimo, con preguntas de este cariz: «¿Con qué frecuencia te ha resultado difícil dejar de usar internet cuando estabas conectado?»; «¿Con qué frecuencia prefieres conectarte a internet en vez de pasar el tiempo con otros (padres, amigos...)?»; «¿Con qué frecuencia duermes menos por estar conectado a internet?»; «¿Con qué frecuencia estás deseando conectarte a internet?»; «¿Con qué frecuencia has intentado pasar menos tiempo conectado a internet y no lo has conseguido?»; «¿Con qué frecuencia descuidas tus obligaciones (deberes, estar con la familia...) porque prefieres conectarte a internet?»; «¿Con qué frecuencia te conectas a internet cuando estas 'de bajón'?» o «¿Con qué frecuencia te sientes inquieto, frustrado o irritado si no puedes usar internet?». El mero hecho de tener que aclarar estas cuestiones ya implica una primera reflexión sobre lo que cada uno de los participantes hace, ya invita a pensar, aclara el responsable de Adiados que destaca que, si por algo destacan en estas edades, es por la sinceridad.

Los resultados, son elocuentes: un 20% de estos estudiantes tiene un uso compulsivo de esta herramienta tecnológica, con realidades como que uno de cada 100 de estos menores entra en páginas de apuestas virtuales o que el consumo de pornografía se da a edades muy tempranas. También se han detectado diferencias por género, pues ellas tienden más a obsesionarse con las redes sociales, lo que abre la puerta a problemas de autoestima, «por comparación» o al acoso y un 34% de los niños y adolescentes se «enganche» durante 5 o 7 días a la semana, lo que incluye páginas para adultos, que pueden mostrar contenido explícito de sexo o violencia.

Esta estrategia de intervenir en las aulas para atajar unos hábitos que pueden convertirse en un grave problema, en coordinación con los profesores y familias, va de lo general a lo particular, cuando así lo requieren las circunstancias. Además, la apuesta de Adiados es «combatir fuego con fuego», es decir, además de emplear la herramienta informática, un programa bautizado como PiensaTIC, para que los participantes se enfrenten a un primer cuestionario digital, quieren implicar a padres y madres en esta tarea de combatir las adicciones asociadas a internet trasladando mensajes a través de la propia red, en distintos formatos. También proyectan ya rebajar la edad de los menores, para «afrontar antes lo que está por llegar».

Una realidad compleja, como deja claro Juan Díaz Salabert, que, en muchos casos, está asociada a un perfil concreto, como es el de un chico o una chica con problemas de salud mental, que también se dan antes de la mayoría de edad, como la ansiedad, por ejemplo, por los problemas en casa, y que no tiene una vida social activa.

Por eso, la mejor solución, además de retrasar al máximo la edad de uso del móvil o la tabletas y que, cuando llegue el momento, siempre sea bajo la supervisión de un mayor, es propiciar que la agenda de los más pequeños de la casa y de los que ya se acercan a los 18 esté repleta de habitantes saludables, como el deporte o la cultura, además de no descuidar los estudios.

De este modo, será más sencillo evitar hechos como los que se han detectado y que son preocupantes, advierten desde Adiados, como que un 71% de las chicas y un 58% de los chicos reconozcan que duermen con el móvil en su habitación o que un 16% admita que se conecta después de la medianoche.

La Asociación Adiados, que puso en marcha la nueva campaña en el instituto Huerta Alta, mantuvo un encuentro de trabajo con las concejalas de Asuntos Sociales y de Educación, María del Carmen Molina y Pilar Conde, respectivamente, junto a la directora del centro, Rocío Molpeceres, además de parte de su equipo técnico.

Este colectivo está formado por personas que, por sus trayectorias vitales o profesionales, se encuentran implicadas en la búsqueda del bienestar psicológico y social de los adolescentes y los jóvenes. A través de un amplio equipo de colaboradores (profesionales de la Psicología, de la Salud Comunitaria y de la Informática), esta organización procura crear un espacio para revisar la presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el día a día de los centros y en los hogares.