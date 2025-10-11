Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Boceto del proyecto de remodelación de la parada de autobuses de la piscina. SUR

Álora licita las obras para modernizar la parada de autobús de la piscina

El Ayuntamiento impulsa este proyecto con una inversión de 68.432 euros que busca mejorar la comodidad de los usuarios

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Álora

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:00

El Ayuntamiento de Álora continúa avanzando en su objetivo de mejorar las infraestructuras públicas y ofrecer un transporte más accesible y cómodo a la ciudadanía. ... En este marco, el Consistorio ha sacado a licitación las obras de remodelación de la parada de autobuses de la Piscina por un importe total de 68.432 euros, según han informado fuentes municipales. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de octubre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

