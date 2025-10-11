Álora licita las obras para modernizar la parada de autobús de la piscina

El Ayuntamiento de Álora continúa avanzando en su objetivo de mejorar las infraestructuras públicas y ofrecer un transporte más accesible y cómodo a la ciudadanía. ... En este marco, el Consistorio ha sacado a licitación las obras de remodelación de la parada de autobuses de la Piscina por un importe total de 68.432 euros, según han informado fuentes municipales. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de octubre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y tiene como finalidad modernizar y adaptar este espacio para su uso como parada de autobús. La intervención permitirá mejorar la accesibilidad, el funcionamiento y la conexión del servicio, respondiendo a las necesidades actuales de las personas usuarias. Desde el Ayuntamiento señalan que la actuación se enmarca en la apuesta del equipo de gobierno por ofrecer un transporte público más eficiente y adecuado a las demandas del municipio.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la creación de un espacio cubierto que proteja a los viajeros del frío, la lluvia y el sol. Este elemento permitirá que la espera del autobús sea más cómoda durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. Asimismo, se llevará a cabo la ampliación del área de estacionamiento, lo que permitirá el acceso simultáneo de dos autobuses grandes y uno de menor tamaño, mejorando de este modo la operatividad del servicio y agilizando el tránsito de pasajeros.

Otra de las mejoras contempladas es la habilitación de una zona interior con asientos, enchufes y otras comodidades, pensada para hacer más confortable la espera y adaptada a las necesidades actuales de las personas usuarias. Esta zona ofrecerá un espacio más cómodo y funcional, facilitando el uso del transporte público y fomentando su utilización por parte de la población.

El proyecto también incluye la plantación de árboles en el entorno inmediato de la parada, lo que contribuirá a mejorar tanto la imagen del espacio como su calidad ambiental. Esta actuación responde al compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y el cuidado del entorno urbano, elementos que forman parte de la estrategia municipal para modernizar los servicios públicos sin descuidar el respeto al medioambiente.

Asimismo, fuentes municipales recalcan que la remodelación de la parada de la piscina permitirá ofrecer un servicio más cómodo, accesible y eficiente, adaptado a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía y contribuyendo a una movilidad más sostenible en el municipio.