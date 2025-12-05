Alhaurín de la Torre ya tiene quien termine las obras del pabellón El Limón

La empresa Sardalla Española, la única que presentó oferta, es la nueva adjudicataria de las obras para terminar la reforma del polideportivo El Limón. El ... proyecto, que llegó a comenzar, se frenó en seco por la renuncia de la anterior contratista,

El objetivo de esta intervención es duplicar la superficie destinada al gimnasio y reordenar espacios del pabellón y los trabajos, de hecho, echaron a andar, con la demolición de un área de archivo y almacén del recinto, en la planta baja del edificio anexo.

Tras el nuevo procedimiento, la empresa asumirá el encargo por un precio de 492.383,70, impuestos incluidos, y un tiempo de ejecución de cuatro meses, con el plazo máximo para efectuar la comprobación del replanteo de un mes desde la formalización del contrato, conforme a lo establecido en los pliegos.

Demanda

Con la ampliación prevista, se quiere dotar de más espacios a la instalación para acabar con la lista de espera que existe principalmente para la actividad de 'fitness'. Los retrasos, como se reconoce desde el área de Deportes que dirige Sergio Cortés, han afectado a la actividad del polideportivo.

No en vano, ha sido preciso reestructurar los cuadrantes para trasladar los usos del recinto, lo que alteró la programación de las escuelas y clubes de baloncesto, gimnasia rítmica, bádminton o fútbol-sala.

El proyecto aprovechará la reforma de una cancha anexa, de unos 9 metros, así como la conexión de las nuevas instalaciones y el resto del edificio con un pasaje cubierto. A su vez, para resolver la comunicación peatonal y salvar problemas actuales de accesibilidad, se introduce en la zona administrativa existente entre las pistas y el pabellón un ascensor.

Estas últimas dependencias y las oficinas, en una futura obra, se mudarán a la parte más cercana a la entrada principal. Para la financiación de las obras se emplearán los fondos aprobados por la Diputación de Málaga a través de su llamado Plan de Asistencia Económica a Municipios.