Una de las placas renovadas. SUR

Alhaurín de la Torre quiere cambiar los rótulos de 1.200 calles

El Ayuntamiento trabaja en la retirada de las las placas de chapa para colocar otras con un nuevo diseño y de PVC

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:49

Son 1.200 calles y caminos públicos los que conforman la trama urbana de Alhaurín de la Torre y el Ayuntamiento quiere que toda su ... rotulación luzca de forma uniforme y que sea renovada, una labor en la que está empleado desde hace años, «con el objetivo de mejorar su visibilidad y estética en todas las barriadas y urbanizaciones del municipio». Las nuevas placas, que se cambian por las de chapa, son de PVC e imitan azulejo. Tienen un marco azul y un fondo blanco, además de una tipografía renovada y el escudo del Ayuntamiento, en consonancia con la nueva imagen institucional, como ya se hizo en la fachada de la casa consistorial, también actualizada, dentro de un millonario proyecto para mejorar la eficiencia energética del inmueble.

