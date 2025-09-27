Alhaurín de la Torre quiere cambiar los rótulos de 1.200 calles

Son 1.200 calles y caminos públicos los que conforman la trama urbana de Alhaurín de la Torre y el Ayuntamiento quiere que toda su ... rotulación luzca de forma uniforme y que sea renovada, una labor en la que está empleado desde hace años, «con el objetivo de mejorar su visibilidad y estética en todas las barriadas y urbanizaciones del municipio». Las nuevas placas, que se cambian por las de chapa, son de PVC e imitan azulejo. Tienen un marco azul y un fondo blanco, además de una tipografía renovada y el escudo del Ayuntamiento, en consonancia con la nueva imagen institucional, como ya se hizo en la fachada de la casa consistorial, también actualizada, dentro de un millonario proyecto para mejorar la eficiencia energética del inmueble.

Los trabajos de instalación y montaje corren a cargo del Área de Servicios Operativos, que dirige Rodrigo Jiménez, y están en marcha desde hace años, con lo que, por el momento, son un centenar de vías.

La renovación actualmente se centra en la barriada de Santa Amalia, donde se sustituirán todos los rótulos existentes, pero también se están realizan labores en otras zonas del municipio. La intervención prioriza aquellas calles y caminos públicos sin rótulos o que se encuentran en peor estado.

Con esta iniciativa, la Administración local busca mejorar la imagen urbana, facilitar la orientación de residentes y visitantes y atender de manera directa las necesidades planteadas por la ciudadanía a través de Línea Verde.

En paralelo, Alhaurín de la Torre ha aprobado nuevas denominaciones de calles, para identificar los viales creados en el parque comercial que se ha construido al sur del polígono industrial, que limita al norte con la carretera A-404 y al oeste con la avenida de las Américas. De este modo, además de rendir homenaje a estas profesiones, tiene continuidad la nomenclatura de esta parte del municipio, donde ya hay calles y pasajes dedicados a otros oficios. La calle de los Registradores se situará al norte y la de los Abogados al sur y ambas enlazarán con la rotonda que se construyó en su momento en la avenida.