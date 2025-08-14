Alhaurín de la Torre mejora la conexión entre el avión, el tren y el autobús

La línea de autobús M-135, que conecta la barriada alhaurina de Santa Amalia con el centro de la capital malagueña, dispone de una nueva ... parada en el Aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso. Está situada frente a la estación del Cercanías de Renfe y sustituye a la anterior, a pie de carretera y a pleno sol. De este modo, se falicitan los transbordos en uno de los principales intercambiadores de transporte de la Costa del Sol.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha enmarcado esta medida en los planes de desarrollo de la movilidad en la Gran Málaga, impulsados por el Ayuntamiento, en colaboración con el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) y la empresa concesionaria de la ruta, Autocares Vázquez Olmedo (Grupo AVO).

El traslado de la parada llega en un momento en el que la M-135 experimenta un incremento en el número de usuarios y usuarias, que se ha hecho que se dupliquen.

La ruta M-135 conecta Santa Amalia con Málaga, recorriendo las barriadas de Romeral, Torrealquería, Sol Andalusí o Peralta hasta conectar con el casco urbano alhaurino. Aquellos que viajen en este servicio tienen la posibilidad de hacer transbordo por solo 0,90 euros hacia otros medios integrados en el Consorcio, usando la tarjeta monedero de la entidad. La M-135 también tiene parada en la Carretera de Cádiz, lo que hace posible tomar el el Metro.

Otra de las acciones que avanza el Ayuntamiento es la construcción de un gran aparcamiento disuasorio y gratuito, en superficie, con capacidad para 400 vehículos, en la zona de Santa Clara, junto al supermercado ALDI, con idea de estimular el uso del transporte público por carretera.

Para ello, hay conversaciones con el Ayuntamiento de Málaga y a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), además del Consorcio, para lograr que la línea 9 de los buses urbanos de la capital llegue a la zona de Tabico, que es la primera parada de Alhaurín de la Torre por la A-404. De este modo, habría una combinación hasta el centro de Málaga cada 15 minutos. Tampoco renuncia al municipio a que haya soluciones por ferrocarril, tanto si es la ampliación del Metro de Málaga como si es la prolongación del Cercanías desde el Aeropuerto hasta suelo alhaurino, para lo cual se han apoyado diversas mociones de Pleno en los últimos años para comprometer a Gobierno central y Junta de Andalucía.