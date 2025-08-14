Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva parada de la M-135, en el aeropuerto. SUR

Alhaurín de la Torre mejora la conexión entre el avión, el tren y el autobús

Una nueva parada de la línea M-135 agiliza los transbordos en el aeropuerto

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:07

La línea de autobús M-135, que conecta la barriada alhaurina de Santa Amalia con el centro de la capital malagueña, dispone de una nueva ... parada en el Aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso. Está situada frente a la estación del Cercanías de Renfe y sustituye a la anterior, a pie de carretera y a pleno sol. De este modo, se falicitan los transbordos en uno de los principales intercambiadores de transporte de la Costa del Sol.

