1,5 millones de euros y 51 hectáreas desbrozadas: Alhaurín de la Torre cifra su esfuerzo para prevenir incendios

Con España pendiente de una de las peores oleadas de incendios que se recuerdan y con las consecuencias del fuego de la Sierra de ... Mijas de 2022 que todavía son visibles en Alhaurín de la Torre y los otros municipios afectados, el Ayuntamiento pone cifras a las labores de prevención que pone en marcha, anualmente, para prevenir y, llegado el caso, minimizar las consecuencias de las llamas tanto en su monte como en el casco urbano, con núcleos muy cercanos a su zona de bosque.

Las áreas de Medio Ambiente y Servicios Operativos emplean, como ha destacado el alcalde, Joaquín Villanova, más de 1,5 millones por ejercicio en trabajos que permitan anticiparse a posibles incendios. Son claves las labores durante la primera mitad del año, la que menos riesgo de episodios de este tipo presenta, cuando los esfuerzos se centran en el cuidado y desbroce de todas los los espacios de titularidad pública más sensibles. Particularmente, se interviene en la denominada zona de interfaz urbano-forestal, en su vertiente sur, para mejorar sus condiciones de seguridad y salubridad, con un estricto control de la vegetación de crecimiento espontáneo.

Los desbroces están planificados en un área de 510.000 metros cuadrados de superficie, es decir, 51 hectáreas, a los que hay que sumar 12,5 kilómetros de cortafuegos a pie de sierra -que conecta cada una de las urbanizaciones con el terreno forestal, además de solares y parcelas municipales, cauces de arroyos, cunetas y caminos públicos. Hasta 30 personas están empleadas para estos trabajos, que son especialmente intensos entre abril y junio de cada año, justo antes del comienzo de la temporada más delicada de riesgo de incendio, tal y como destaca la Administración local.

Urbanizaciones

Una de las medidas clave es la franja de protección en las inmediaciones de las urbanizaciones. Una «barrera» de 25 metros de anchura, sobre una superficie mínima de 110.000 metros cuadrados, al sur de Pinos de Alhaurín, como la habilitada en la calle Mijas; Fuensanguínea, Manantiales, Tomillares, Pueblo Cortijo, Bellavista de Zambrana, El Lagar, Terrazas del Valle, Casas Blancas y el depósito municipal de agua de calle El Pozo. Es una labor preventiva imprescindible, como recuerdan desde el Gobierno municipal, «por ser una de las áreas de mayor riesgo potencial».

Otra de las precauciones indispensables es el cuidado de las parcelas de titularidad publica, que suman alrededor de 400.000 metros cuadrados y requieren de otra partida de 200.000 euros anuales.

En esta tarea de prevención y lucha contra los fuegos también hay que sumar los proyectos que ejecutan otras administraciones, como la intervención que puso en marcha la Junta en el camino Colada de las Minas, el pasado mes de marzo. Es un proyecto de casi 200.000 euros, que está financiado con Fondos Europeos Feader, con el que se ha mejorado una antigua vía pecuaria que conecta Lauro Golf con los montes alhaurinos. En suma, la adecuación de un camino que mejora el acceso directo a una balsa de agua estratégica para la campaña contra incendios forestales, un punto de aprovisionamiento para los equipos de extinción que está en el monte público de 'La Mezquita y Puerto Blanquillo' y que, en caso de necesidad, es clave para abastecer tanto a los vehículos terrestres como a los medios aéreos del dispositivo Infoca.

Privados

El Ayuntamiento también recuerda que el mantenimiento de los solares privados corresponde a sus propietarios y que, tanto las ordenanzas de Alhaurín de la Torre como la normativa autonómica, establecen cuantiosas sanciones para aquellos responsables que no garanticen unas correctas condiciones de limpieza y ornato de sus parcelas y, en caso de incendio, podrían enfrentarse a una imputación judicial por parte de la Fiscalía.

Por otro lado, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento recuerda que hasta el 31 de octubre, época de peligro de incendio medio y alto, se requiere comunicación a la Junta de Andalucía para cualquier quema de restos de vegetación o podas agrícolas.