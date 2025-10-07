Alhaurín de la Torre estrena un portal que permite ver los contratos municipales en tiempo real

Por interés, también por mera curiosidad, quien esté interesado en conocer detalles sobre el gasto del presupuesto municipal de Alhaurín de la Torre puede indagar ... en la nueva herramienta de transparencia que ha puesto en marcha esta Administración local. Si se accede a esta página, alojada en la web institucional, es posible, por ejemplo, conocer los contratos que hay suscritos o el listado de adjudicatarios, con una clasificación sobre los últimos 12 meses, en el que, el primer puesto, lo ocupa por importe, la UTE Sardalla Española, que ejecuta las obras del nuevo teatro. En lo que respecta a encargos, encabeza la lista Cristina Duque Madueño, con negocios de la rama de la hostelería.

También está al alcance del internauta el gasto por habitante en 2024 que ha salido de las arcas municipales, 1.313,23 euros, o los gastos del Consistorio en materias como personal o suministros.

Para dar a conocer su funcionamiento, el Área de Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, que dirige José Manuel de Molina, organizó una jornada formativa dirigida al personal de la «casa». En este encuentro se dio a conocer que esta herramienta, además de cumplir con la normativa vigente, incorpora información en formato reutilizable y con huella de tiempo, lo que garantiza mayor fiabilidad, calidad y accesibilidad.

El desarrollo de esta web también contempla el Visor de Contratos, pionero en la provincia, que ofrece la posibilidad de revisar la contratación pública del Ayuntamiento en tiempo real, puesto que la información se actualiza automáticamente.

La renovación de este sistema ha sido posible colaboración con oGov, startup malagueña experta en Gobierno Abierto.

«Con este paso, Alhaurín de la Torre se sitúa a la vanguardia de la transparencia en la provincia, apostando por la innovación tecnológica para fortalecer la confianza, la participación ciudadana y la rendición de cuentas», destacan desde el Gobierno local que dirige Joaquín Villanova.