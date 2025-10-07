Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Obras de construcción del futuro teatro municipal, en una imagen de archivo. SUR

Alhaurín de la Torre estrena un portal que permite ver los contratos municipales en tiempo real

La nueva herramienta sirve para conocer los principales proveedores y el gasto por habitante

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 7 de octubre 2025, 14:54

Comenta

Por interés, también por mera curiosidad, quien esté interesado en conocer detalles sobre el gasto del presupuesto municipal de Alhaurín de la Torre puede indagar ... en la nueva herramienta de transparencia que ha puesto en marcha esta Administración local. Si se accede a esta página, alojada en la web institucional, es posible, por ejemplo, conocer los contratos que hay suscritos o el listado de adjudicatarios, con una clasificación sobre los últimos 12 meses, en el que, el primer puesto, lo ocupa por importe, la UTE Sardalla Española, que ejecuta las obras del nuevo teatro. En lo que respecta a encargos, encabeza la lista Cristina Duque Madueño, con negocios de la rama de la hostelería.

