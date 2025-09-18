Alhaurín de la Torre adjudica la zona azul por 0,36 euros el primer minuto y descuentos para jubilados y víctimas de violencia de género

El contrato de concesión de servicios para la gestión de la zona azul y los dos aparcamientos municipales de Alhaurín de la Torre, en la ... plaza de España y el centro de salud, ya tiene adjudicataria. Se trata del grupo Estacionamientos y Servicios SAU (Eysa), con sede social en Madrid, pero con presencia en varios países, que se ha impuesto en el proceso de licitación a la Asociación de Discapacitados de Málaga.

Son, en total, 346 plazas: 163 en el aparcamiento de la plaza de España, 83 en el del Centro de Salud y 102 en la zona azul (repartidas entre la avenida Reyes Católicos, Cristóbal Colón, calle San Juan, Mirador de Bellavista, San Pedro, Nogal, Álamos y avenida de España).

La compañía pagará a la Administración local un canon anual de 62.500 euros, durante 4 ejercicios, y establecerá un precio de la tarifa por plaza de aparcamiento de 0,0036 euros por minuto, con lo que se rebaja la que se había establecido como referencia, de 0,004. Esta, a su vez, representa un incremento sobre la actual, de 0,00225 euros, aunque el Ayuntamiento deja claro que continúa como la más barata de la provincia. Estas dos últimas cantidades están recogidas en el estudio de viabilidad que sustenta el procedimiento, encargado por el Gobierno local, que contempla que los dos estacionamientos cubiertos tienen que estar abiertos 24 horas, durante los 7 días de la semana y la regulación en superficie debería de funcionar durante 5,5 días, es decir, a excepción de sábados por la tarde y domingos, para que no haya pérdidas en el servicio.

Por lo tanto, conforme a las condiciones recogidas en el pliego de condiciones de este procedimiento, las tarifas quedan así: 0,36 euros por el primer minuto (la tarifa de referencia multiplicada por cien); 0,0036 del minuto 2 al 30; y 0,018 del minuto 31 en adelante hasta un máximo de 10 euros (la tarifa de referencia multiplicada por cinco).

También se actualizan las opciones de abono mensual nocturno y abono mensual en los dos aparcamientos que, desde octubre empezarán a funcionar de forma ininterrumpida, con lo que, deja claro el Gobierno local, se atiende una de las principales demandas de los abonados. El precio del primero de los bonos es la tarifa de referencia multiplicada por 10.000 (36 euros), mientras que el abono mensual la multiplica por 17.500 (63). Aunque haya cambios, tal y como adelanta el Ayuntamiento, se respeta la plaza para los ya abonados.

Igualmente, se fijan descuentos en la tarifa del 10% para personas de más de 65 años con carné de socio del Área del Mayor; usuarios y usuarias con movilidad reducida y víctimas de violencia de género debidamente acreditadas. Además, el licitador también ha propuesto como mejora del sistema la instalación en el plazo de tres meses de tecnología para permitir el pago con el móvil.

Parquímetros

La privatización del servicio llega en paralelo a la configuración e instalación de parquímetros para la zona azul. En una primera fase son cuatro unidades, entre la travesía urbana (avenidas Reyes Católicos y Cristóbal Colón) y la calle San Juan, sin perjuicio de ampliarlas en el futuro. De hecho, en el pliego de condiciones del concurso de concesión se concedían más puntos para las ofertas que plantearan esta posibilidad. En cualquier caso, la contratista deberá ocuparse del mantenimiento y explotación de estos equipos.

Conforme a este planteamiento, Eysa ha anunciado que procederá a la instalación de hasta ocho unidades de parquímetros. Está previsto que estos equipos empiecen a funcionar el próximo mes de octubre, cuando también entrará en servicio el nuevo horario de la zona azul, que se incrementa de las cuatro horas diarias actuales de lunes a sábado (de 9.00 a 13.00) a ocho horas diarias de lunes a viernes (se suma una franja de tarde) y los sábados por la mañana, como en el resto de municipios. Además, se fijará un máximo de dos horas para fomentar la rotación.

Viabilidad

Serán, por lo tanto, 6.850 horas en funcionamiento para este servicio, lo que implica unos 450.000 euros de gastos de explotación, para hacer frente al personal y los parquímetros, además del canon al Ayuntamiento. En 2024, los ingresos por este concepto fueron de 178.000 euros, con algo más de 3.800 horas de cobro de tarifa por este servicio, tal y como se recoge en el informe económico de la licitación.

El alcalde, Joaquín Villanova, dio instrucciones para que la licitación contemplara la necesidad de acreditar la capacidad y solvencia profesional, económica y financiera del concesionario, con el fin de garantizar el servicio y evitar problemas que deriven en un perjuicio para usuarios y trabajadores. Entre los requisitos, además, se establecía la obligatoriedad de subrogar a nueve trabajadores con sus correspondientes categorías y costes asociados.

Con esta medida, el equipo de Gobierno alhaurino quiere facilitar la rotación de vehículos para promover un centro más accesible, evitar los aparcamientos irregulares, potenciar el comercio, favorecer a peatones y residentes y reducir la contaminación. La zona azul lleva funcionando desde 2012 en la calle Mirador de Bellavista.