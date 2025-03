Alhaurín el Grande se pone en compás con un taller flamenco para vivir su Feria de Mayo

Presentación del taller 'Sin sevillanas no hay Feria'.

Julio J. Portabales Alhaurín el Grande Lunes, 31 de marzo 2025, 17:59 Comenta Compartir

Aunque el mes de mayo aún no ha llegado y el calor aún no aprieta, en la provincia de Málaga ya empiezan a escucharse los ... primeros compases de las ferias, uno de los grandes alicientes de la temporada estival. Con ellas, inevitablemente, llegan el colorido, el folclore y, cómo no, los bailes flamencos. En este contexto, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha lanzado una original propuesta para ir calentando motores: un taller de sevillanas pensado para que los vecinos lleguen listos a la esperada Feria de Mayo.

Bajo el título 'Sin sevillanas no hay Feria', este taller está dirigido a personas mayores de 14 años y tiene como objetivo principal fomentar la cultura flamenca en el municipio y recuperar el espíritu tradicional de las fiestas andaluzas. La encargada de impartir las clases será la reconocida bailaora Ana Cabrera, más conocida artísticamente como Ana 'la bailaora', quien pondrá todo su arte y experiencia al servicio de los alhaurinos y alhaurinas. El curso tendrá una duración total de 8 horas, distribuidas en sesiones que se celebrarán los lunes y miércoles a las 20:00 horas, desde mediados de abril hasta mediados de mayo. Las clases se impartirán en la sala de ensayo del Teatro Municipal Antonio Gala, un espacio emblemático de la vida cultural del municipio. Uno de los aspectos más llamativos del taller es su carácter abierto y flexible: el nivel se adaptará al perfil de los participantes, pudiendo enfocarse tanto a personas principiantes como a aquellas que ya tienen experiencia y desean perfeccionar su técnica. El precio del taller es de 16 euros en total, lo que lo convierte en una propuesta accesible y atractiva para todo aquel que quiera aprender o mejorar sus habilidades en este baile típico andaluz que no puede faltar en ninguna feria que se precie. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma presencial en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande. Desde el Ayuntamiento se anima a todos los vecinos y vecinas a participar en esta iniciativa que une tradición, cultura y convivencia, y que promete poner a ritmo de sevillanas los preparativos de la feria.

