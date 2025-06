Alhaurín el Grande estrena su primer aliviadero pluvial urbano junto al antiguo cine María Cristina

Alhaurín el Grande avanza en su apuesta por una infraestructura urbana más resiliente. La localidad instalará su primer aliviadero pluvial en el casco histórico, una ... pieza clave para prevenir inundaciones en una de las zonas más vulnerables del municipio. La nueva infraestructura se está construyendo a la altura del antiguo cine María Cristina y servirá para canalizar el agua de lluvia según su intensidad, derivándola bien hacia la red de saneamiento actual o directamente a la nueva red de pluviales, diseñada específicamente para estos episodios.

Este aliviadero se integra en las obras de canalización de aguas pluviales que se están ejecutando en la calle Ollerías, una vía central del municipio que conecta con otros puntos sensibles del casco urbano. Se trata de una obra hidráulica de gran envergadura que incluye la instalación de un colector de 1,20 metros de diámetro, capaz de absorber grandes volúmenes de escorrentía superficial, especialmente en caso de lluvias torrenciales. El sistema, que se extiende hasta el Arroyo de la Villa, está concebido para adaptarse a las nuevas realidades climáticas y prevenir los problemas recurrentes de acumulación de agua.

Según explicó la concejala de Obras y Medio Ambiente, Teresa Sánchez, a SUR esta actuación se enmarca dentro del Plan Municipal de Mejora Hidráulica, con el que se pretende dar respuesta estructural a los retos del cambio climático. «Esta obra tiene un triple objetivo: prevenir inundaciones, mejorar la estética urbana con nuevo pavimento y zonas de aparcamiento, y avanzar en sostenibilidad con la separación de redes de pluviales y residuales», destacó. La nueva red facilitará también un tratamiento más eficiente del agua para su posterior depuración.

Fase actual

Durante la fase actual, los trabajos se concentran en el tramo más elevado de calle Ollerías, concretamente en su intersección con calle San Sebastián. Aquí se está llevando a cabo el picado del pavimento y la excavación para la instalación de esta infraestructura subterránea. Javier Imbroda, coordinador municipal del Ciclo Integral del Agua, destacó que el nuevo sistema «permitirá que, ante episodios de lluvias intensas, las aguas no discurran por la superficie, reduciendo así el riesgo de inundaciones en el entorno urbano».

El proyecto no está exento de dificultades. La antigüedad de la calle ha revelado la existencia de infraestructuras subterráneas no documentadas, lo que ha obligado a modificar los tiempos inicialmente previstos. La previsión actual es que las obras puedan estar finalizadas en el mes de agosto, siempre que no surjan nuevos contratiempos. El tráfico permanecerá cortado en toda la calle Ollerías hasta su intersección con calle Cruz de San Roque, por lo que se recomienda a los vecinos utilizar rutas alternativas.

La inversión total de esta obra hidráulica ronda los 1,3 millones de euros, financiados íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento. No obstante, el consistorio trabaja ya para optar a financiación europea que permita replicar este tipo de actuaciones en otras zonas vulnerables del municipio. «Nuestra intención es seguir avanzando en resiliencia, incorporar tanques de tormentas y sistemas de reutilización del agua para limpieza o riego, y seguir reforzando nuestras infraestructuras frente a los retos del clima», concluyó Sánchez.