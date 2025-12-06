El alcalde Manuel Barón pide un nuevo Pacto de Antequera para unificar hoy los intereses comunes de España

Antequera celebró el Día de la Constitución Española con un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a mediodía de este sábado 6 de ... diciembre, donde el alcalde Manuel Barón (PP) pidió un pacto que uniera las fuerzas y voluntades políticas españolas como lo hizo el de 1978 en Antequera para toda Andalucía.

Aludió en su discurso al Pacto de Antequera para aglutinar a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados, como se consiguiera en ese mismo espacio hace 47 años para unir voluntades y conseguir el estatuto autonómico andaluz. «Si fuimos capaces de hacerlo en aquel año y firmar un pacto que beneficiara a todos los andaluces, a todas y cada una de las ocho provincias de Andalucía, sin privilegios, ¿por qué no vamos a poder hacerlo con España?«.

Hizo un llamamiento «para que esos posibles huecos, por lo que se pueden introducir, determinadas formaciones o personas que quieren destruir este sistema, tengamos la capacidad de hacerlo hermético, en libertad, en unidad y en bienestar». Considera que las formaciones políticas, «que aglutinamos el máximo mayoritario número de electores, ponernos de acuerdo para que, respetando a las minorías, que también tienen sus derechos, impidan el chantaje constante a la mayoría de los españoles».

Considera que «España deberá de tomar esa responsabilidad, porque si no, saldremos perdiendo todos, como desgraciadamente, en estos tiempos, algunos quieran aprovecharse de unas minorías no representativas que quieren quitar a la mayoría de los españoles los derechos democráticamente conseguidos».

Recordó que «no nos cabe duda, los que tenemos una edad, que España, con sus dificultades, con sus obstáculos, ha vivido en estos 47 años, la etapa más prolífica, exitosa y de bienestar de toda su historia, no sólo de la democrática, sino de toda su historia. Nunca antes el nivel de bienestar ha sido tan alto».

Sobre la democracia constitucional destacó que «ha sido posible porque una ley ha permitido que el mejor sistema político y democrático de la historia de España, que es la monarquía parlamentaria, lleve el éxito de la gestión. Sin duda que la Constitución Española puede llegar a ofrecer dudas en algunos aspectos», ante lo que hace «un llamamiento para que este valor, este legado que nos dieron los padres de la Constitución y de aquellas generaciones de padres y abuelos, que votaron con una rotundidad histórica la entrada de España, de nuestro pueblo, del pueblo español, en la libertad y en la democracia«.