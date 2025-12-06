Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La previsión de lluvia obligó a trasladar el acto desde la Puerta de Estepa al Salón de Plenos

El alcalde Manuel Barón pide un nuevo Pacto de Antequera para unificar hoy los intereses comunes de España

Durante la celebración del Día de la Constitución Española, el primer edil aludió en su discurso a un pacto para aglutinar a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:35

Antequera celebró el Día de la Constitución Española con un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a mediodía de este sábado 6 de ... diciembre, donde el alcalde Manuel Barón (PP) pidió un pacto que uniera las fuerzas y voluntades políticas españolas como lo hizo el de 1978 en Antequera para toda Andalucía.

