Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera

El acto de la Guardia Civil en Antequera terminó con campanas de boda. Al finalizar el acto institucional, el agente Manuel García Gutiérrez pidió matrimonio ... a su novia, María Ángeles Brenes Llamas, quien creía que le iban entregar un diploma a su novio y recibió el compromiso de casarse.

Tras la misa y el acto institucional en el patio del Ayuntamiento de Antequera, el capitán José Antonio Gálvez pidió que esperan ante un acontecimiento que iba a suceder. Llamaron a María Ángeles Brenes Llamas para que fuera al estrado, quien vio cómo se acercaba una escolta de la guardia civil.

Fue cuando abrieron un pasillo y apareció su novio, Luis Manuel García Gutiérrez, quien avanzó, se puso de rodillas, sacó un anillo y le pidió que se casara con él. Se abrazaron, se besaron y enseñaron el anillo ante el entusiasmo y sorpresa de los presentes en el acto por el Día del Pilar.

Se conocen desde los 5 años

El agente es teniente adjunto en el Cuartel de Antequera y su novia es profesora en Archidona. Luis Manuel es cordobés, tiene 31 años y su madre es guardia civil. María Ángeles es de Villanueva de Algaidas, tiene 30 años y su padre es agente de la Benemérita.

Se conocen desde los cinco años por diferentes traslados que han coincidido sus familias. Desde hace diez años son novios y mantienen la relación a distancia. Él es agente desde 2013, estando destinado en Canarias, Guadalajara, Madrid, Córdoba y en Antequera desde hace tres meses.

Al conocer nuevo destino y estar ella ejerciendo en Archidona, decidió pedirle matrimonio en el día grande del Pilar. Y así lo ha hecho sin que ella sospechara nada. Terminaba un día solemne de homenaje a los caídos, de entrega de distinciones y de... petición de boda.