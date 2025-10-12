Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manuel García y María Ángeles se comprometen en matrimonio en el día de la Guardia Civil en Antequera A.J.G.

Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera

Ella creía que iban a darle un diploma a él, pero se pudo de rodillas y le sacó el anillo

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:28

Comenta

El acto de la Guardia Civil en Antequera terminó con campanas de boda. Al finalizar el acto institucional, el agente Manuel García Gutiérrez pidió matrimonio ... a su novia, María Ángeles Brenes Llamas, quien creía que le iban entregar un diploma a su novio y recibió el compromiso de casarse.

