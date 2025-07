El PSOE reclama a la Junta que no insista en ubicar la EDAR Norte en Vega Mestanza

Con la decisión todavía fresca del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Norte de Málaga, que ... frena la obra al atender uno de los recursos de la plataforma en defensa de la Vega Mestanza, paraje donde está prevista la planta, al entender este colectivo que no es la ubicación más adecuada, los socialistas reclaman a la Junta, promotora de la EDAR, que no insista y busque, directamente, otra ubicación.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha juzgado que lo mejor que puede hacer en este punto el Gobierno andaluz es descartar, «como ya han hecho los tribunales» el emplazamiento.

«No solamente hace daño a un ecosistema que se ha construido a base del esfuerzo de muchos vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre, y que se ha convertido en un pulmón verde, sino también en una zona productiva del sector agroalimentario que además genera muchos puestos de trabajo», ha insistido.

Al respecto, el portavoz municipal alhaurino del partido del puño y la rosa, David Márquez, que ha recordado que los socialistas de este municipio, llevan desde 2017, «presentando mociones, peleando y luchando de mano de los vecinos», incluso, durante un tiempo, con el respaldo del alcalde, el popular Joaquín Villanova, del PP.

«Esperemos que todo lo que hemos luchado por la Vega de Mestanza, ahora no tengamos que luchar por la Vega de Zapata, porque aquí lo que están primando son los intereses económicos», ha lamentado, para dejar claro que en esta zona del municipio, que también se ha apuntado como posible ubicación, desliza, y que se encuentra en la ribera del río, también existen cultivos y un ecosistema singular.

En esta línea, apuesta por otro tipo de proyectos, de menor impacto, como depuradoras específicas en las localidades que carecen de estas infraestructuras y también ha llamado la atención sobre otra de las grandes inversiones anunciadas, como es la Ciudad Aeroportuaria, a la que se ha referido como «ese pelotazo urbanístico que también sobrevuela sobre la Alhaurín de la Torre».

Zona verde

«El PSOE siempre ha estado en la defensa de este pulmón verde y productivo que es la Vega de Mestanza. No tenía sentido que de las distintas opciones que había para colocar la depuradora se eligiese la que era más dañina desde el punto de vista medioambiental, también una de las más costosas en una zona inundable«, ha dicho Aguilar, que ha anunciado una batería de iniciativas para enterrar definitivamente esta opción en el Parlamento de Andalucía y ayuntamientos.

«Vamos a seguir peleando para que la Junta de Andalucía, ya sea de manera negociada o por la vía de los tribunales, finalmente decida la ubicación alternativa y no maltrate, no castigue y no termine destruyendo la Vega de Mestanza», ha concluido.

Promesa

Mari Carmen Mestanza, el rostro de los vecinos y vecinas que se oponen a la EDAR, ha advertido que, aunque positiva, la decisión del TSJA «no es una noticia tranquilizadora, porque cabe recurso». «Bendodo nos dijo: 'Si esto lo dice un juez, nos retiramos y haremos la depuradora en otro sitio'. Ya lo ha dicho un juez. Me daría mucha pena que recurrieran y nos martirizaran aún más. Estamos siendo maltratados institucionalmente», ha expuesto. «Nosotros no nos rendimos. Esto se va a salvar. Ya tenemos la justicia de nuestro lado», ha concluido.