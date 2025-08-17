Alhaurín de la Torre negocia con la Sareb para hacerse con terrenos para VPO en Torrealquería

Alhaurín de la Torre tratará de alcanzar un acuerdo con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), entidad del Estado ... en un 51%, para hacerse con unas cinco manzanas de terreno en la barriada de Torrrealquería. Esta operación ha fijado la vista en un suelo sin desarrollar en el que el Ayuntamiento quiere facilitar la construcción de unas 500 viviendas de precios asequibles.

La Administración local puso en marcha, el pasado marzo, un procedimiento para la expropiación de esta pastilla, en la que tiene una parte la Sareb. De este modo, quiere poner en carga una zona del termino en la que está denominada dentro del planeamiento como SURO UR-TQ-01. Para su urbanización estaba previsto un sistema de compensación, esto es, que fueran los propietarios los que lo ejecutaran, pero el Gobierno local quiere poner en marcha otro plan, de inversión pública, previo pago de justiprecio a los actuales titulares.

El argumento es que los dueños no han cumplido con el acuerdo anterior, basado en un plan parcial, un proyecto de reparcelación y el convenio urbanístico, que datan del año 2006, y otro acuerdo posterior, de 2008. En este tiempo, apuntan desde el Ayuntamiento, únicamente se ha intervenido en tres parcelas, en la zona norte del ensanche de Torrelaquería, destinadas precisamente a la construcción de VPO.

Para evitar que el también bautizado como el «banco malo», y llegado el caso, otros interesados, puedan interponer recursos, y una vez que ya se han rechazado las alegaciones presentadas, el alcalde, Joaquín Villanova, ha explicado que se ha optado por realizar una oferta económica, cuya cuantía no desvela, conforme a la valoración hecha por los técnicos sobre la premisa de que es un terreno rústico. En cualquier caso, podría resultar atractivo, pues, se trata del llamado Ensanche de Torrealquería, que cuenta con más de 273.000 metros cuadrados.

Cabe recordar que, en 2009, comenzó la construcción de 82 viviendas protegidas, en régimen de propiedad, en este diseminado alhaurino.

Agilidad

«No queremos que todo este proceso se alargue. Por eso queremos llegar a un acuerdo para pagar su justo precio y desarrollarlo lo antes posible», ha dicho el regidor.

Por parte de la la Sareb, ya se explicó cuando el Ayuntamiento recurría a la expropiación que su participación es «mínima» en estos terrenos y también se mostraron en desacuerdo con la posición municipal de que han incumplido, en su caso, los compromisos para el desarrollo de esta parte de Torrealquería.

También en esta barriada, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha, de nuevo, el procedimiento para la cesión a coste 0 de una parcela valorada en unos 600.000 euros para destinarla a la construcción de viviendas asequibles en régimen de alquiler. En un primer intento, la licitación, que se abrió el 4 de febrero, quedó desierta. La Administración local vuelve a intentarlo, con cambios con el que quieren hacer más atractiva la propuesta para los promotores. Se ha modificado el régimen del contrato para posibilitar viviendas protegidas tanto de venta como en régimen de arrendamiento. Aunque el número total se determinará en la propuesta arquitectónica final, se estima que serán unas 40.