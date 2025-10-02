Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reunión de trabajo del Ayuntamiento y el Consorcio. SUR

Alhaurín de la Torre y el Consorcio estudian mejorar la conexión de bus con Málaga

La idea es mejorar la línea que llega al Aeropuerto y la capital, sin desarrollar todavía en enlace con la EMT de la capital en Churriana

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:21

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, que defiende la idea de que los autobuses de la EMT de la capital puedan conectar ... con su municipio, para ganar así en conectividad con el transporte público, en detrimento del vehículo privado, ha mantenido un nuevo encuentro de trabajo con el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Javier Berlanga. Una reunión que llega después de que, en Rincón de la Victoria, haya comenzado a funcionar una línea exprés que enlaza con la empresa malagueña de transportes, impulsada por el Ayuntamiento y con el respaldo de Málaga y Consorcio.

