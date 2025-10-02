Alhaurín de la Torre y el Consorcio estudian mejorar la conexión de bus con Málaga

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, que defiende la idea de que los autobuses de la EMT de la capital puedan conectar ... con su municipio, para ganar así en conectividad con el transporte público, en detrimento del vehículo privado, ha mantenido un nuevo encuentro de trabajo con el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Javier Berlanga. Una reunión que llega después de que, en Rincón de la Victoria, haya comenzado a funcionar una línea exprés que enlaza con la empresa malagueña de transportes, impulsada por el Ayuntamiento y con el respaldo de Málaga y Consorcio.

Por el momento, las peticiones alhaurinas, de similar cariz, no experimentan avances, a pesar de que, como hay que recordar, la Administración local ha anunciado un aparcamiento disuasorio, para favorecer estas fórmulas, a las puertas de Churriana,

La cita, eso sí, sirvió para poner sobre la mesa opciones que posibiliten avances en el servicio en lo referente a las frecuencias, los tiempos de ruta o las posibilidades de transbordo, centradas, principalmente, en la M-135, que enlaza los barrios alhaurinos con el Aeropuerto y la capital.

Desde el Consorcio, indican que hay diversas propuestas de mejoras de la oferta de transporte público, pero todas, están en fase de estudio.

Ideas

El Gobierno local, además de las mejoras de las conexión en autobús, demanda que Alhaurín de la Torre cuente soluciones por ferrocarril, tanto con una ampliación del Metro de Málaga como si es la prolongación del Cercanías desde el Aeropuerto hasta suelo alhaurino. Esta petición cuenta con el respaldo del pleno de la Corporación, que ha apelado en este sentido al Gobierno central y a la Junta.

Desde el Ayuntamiento, en concreto, se ha instado a rescatar el antiguo trazado del ferrocarril suburbano Málaga-Coín, línea inaugurada en 1912 y clausurada en 1965, y que coincide con la carretera MA-3300 y parte de la variante norte de la A-404.

Y es que defienden el argumento de que la mejora de las opciones de transporte público tiene efectos directos en un mayor uso. Como ejemplo de ello, ponen la línea M-135 (Santa Amalia-Málaga), que explota la empresa Autocares Vázquez Olmedo, con un importante crecimiento desde que se incrementaron sus frecuencias.