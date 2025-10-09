Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vinicius Jr.

Vinicius Jr. pide perdón públicamente a su novia en un comunicado

«Una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia», ha escrito el futbolista

Joaquina Dueñas

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:52

Vinicius Jr. ha sorprendido publicando un comunicado en sus redes sociales para pedir perdón a su novia por haber sido «descuidado». El futbolista parece haber ... cometido un desliz en su incipiente relación con la 'influencer' brasileña Virginia Fonseca. Recientemente trascendía que la mujer había decidido poner fin a su noviazgo después de descubrir mensajes entre él y otras mujeres, y ahora ha sido él quien ha decidido dejar las cosas claras para reiniciarlo todo «sin mentiras».

