Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula Cobrero posa en su redes mostrando su tripa de embarazada. Instagram

Úrsula Corberó anuncia su embarazo por instagram con una imagen sincera: «Esto no es IA»

La actriz española revela a través de Instagram que ella y Chino Darín esperan su primer hijo, acompañando la publicación con una tierna foto en la que resalta su incipiente barriga

Miguel G. Casallo

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:20

Úrsula Corberó, conocida mundialmente por su papel de Tokio en 'La casa de papel', acaba de confirmar que está esperando su primer hijo junto al ... también actor Chino Darín, su pareja desde hace casi una década. La noticia fue anunciada con una imagen cargada de ternura y autenticidad en su cuenta de Instagram. En ella, la actriz posa de rodillas sobre un sofá blanco, vistiendo un vestido lencero del mismo tono que deja ver su barriga, acompañada del mensaje: «Esto no es IA».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  7. 7 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  8. 8 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  9. 9

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  10. 10 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Úrsula Corberó anuncia su embarazo por instagram con una imagen sincera: «Esto no es IA»

Úrsula Corberó anuncia su embarazo por instagram con una imagen sincera: «Esto no es IA»