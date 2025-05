Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi, el affaire sorpresa que ha destapado 'Supervivientes'

Joaquina Dueñas Lunes, 19 de mayo 2025, 11:17 Comenta Compartir

Terelu Campos despertó gran expectación con su regreso a 'Supervivientes'. Ya nos contaron que tenía que cumplir una importante misión; lo que la audiencia no esperaba es que saliera a la luz un antiguo affaire de la presentadora del que no teníamos noticia alguna. Un inesperado comentario en tono jocoso ha sacado a relucir un posible escarceo entre la hija de María Teresa Campos y su compañero de concurso, Álvaro Muñoz Escassi. Aunque ambos lo han tomado con humor, las insinuaciones han sido lo suficientemente claras como para confirmar que entre ellos hubo algo más que amistad.

Todo comenzó durante una conversación distendida entre los concursantes en una de las galas del reality. Makoke, en un gesto aparentemente inocente, preguntó: «¿Tú no estuviste con Terelu?». La alusión encendió las alarmas en el plató y también en la audiencia. Rápidamente, Sandra Barneda, presentadora del programa, recogió el testigo y, muy sonriente, preguntó directamente a Escassi, quien, fiel a su estilo, respondió con evasivas: «Yo soy un caballero y no hablo del tema». Sin embargo, el gesto travieso en su rostro no pasó desapercibido.

Pocos minutos después, fue la propia Terelu Campos quien rompió el silencio desde plató, dejando escapar una carcajada antes de decir: «Yo no soy partidaria de las segundas partes». Y si, como dice el refranero español, entre broma y broma, la verdad asoma, con esa breve frase habría confirmado que, en algún momento, debió existir una primera parte.

Continuaron entre chascarrillos, afirmando que «gratis no lo vamos a contar», dejando en el aire la posibilidad de una exclusiva que, sin duda, muchos medios estarían dispuestos a pagar. La falta de detalles concretos no ha sido impedimento para que su posible romance se haya convertido en la sorpresa del concurso.

Aunque no se ha precisado una fecha concreta, el affaire pudo haber tenido lugar entre finales de los años 90 y principios de los 2000, una época en la que estaban en la cresta de la ola y eran habituales protagonistas de las revistas del corazón. Por aquel entonces, sus carreras profesionales les llevaron a coincidir en los platós en más de una ocasión y también en eventos sociales, lo que habría podido facilitar un acercamiento personal.

En todo caso, si la relación existió, fue llevada con gran discreción y nunca se filtró públicamente, algo poco habitual dado que ambos son habitual objetivo de los paparazis.

Numerosos romances

Álvaro Muñoz Escassi ha sido, desde hace décadas, uno de los solteros más codiciados del panorama nacional. Jinete profesional y personaje televisivo, ha protagonizado numerosas portadas por sus romances con mujeres del mundo del espectáculo, pero también por sus habituales deslices.

Entre sus relaciones más conocidas se encuentran las que mantuvo con Lara Dibildos, con quien tuvo un hijo en 2007; la diseñadora Vicky Martín Berrocal; la modelo Mireia Canalda, y la presentadora Sonia Ferrer. Antes de todo eso, cuando todavía no era conocido, había tenido una hija con Mercedes Barrachina. En 2016 sorprendió al casarse con la venezolana Carmen Raquel Bernal, aunque el matrimonio duró apenas seis meses. Actualmente, está viviendo una historia de amor con Sheila Casas, un romance que comenzó tras su sonada ruptura con la modelo María José Suárez en 2024.

Por su parte, Terelu Campos ha sido más discreta con su vida privada, aunque en los últimos tiempos estamos conociendo algunas de sus conquistas. De hecho, en 2023, Alonso Caparrós desveló que habían mantenido una relación sentimental durante su etapa en 'Día a Día', algo que la presentadora no ha desmentido. Se ha casado dos veces: la primera, en 1992, con Miguel Ángel, un cámara de Televisión Española; la segunda, dos años después, con Alejandro Rubio, padre de su única hija. Entre sus conquistas se encuentran Pipi Estrada, Carlos Agrelo, Celso García, Salvador Pérez, Carlos Pombo o el boxeador José Valenciano, además de los nunca confirmados por ella, como Rafa Camino, Martín Pareja Obregón o los propios Caparrós y Escassi.