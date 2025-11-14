Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

C.Tangana con su pareja, Rocío Aguirre en los Premios Goya 2023. EFE

C. Tangana y Rocío Aguirre van a ser padres

La fotógrafa chilena publica en Instagram una imagen con su tripa y confirma que esperan su primer hijo

Miguel G. Casallo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

Rocío Aguirre (Chile, 1989), pareja del artista C. Tangana (España, 1990), ha anunciado este viernes en su cuenta de Instagram que está embarazada. En la ... imagen, la fotógrafa se retrata frente a un espejo mostrando su tripa en un estado avanzado de gestación, y acompaña el post con una frase cargada de nostalgia chilena: «Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo».

