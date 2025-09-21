Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Asier Quintana.

Asier Quintana

Diseñador
«Hay sobreabundancia en la moda rápida»

El joven creador, que hoy desfila en EGO, apuesta por la posibilidad de «entender la moda de otra forma»

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:04

Cuando empezaba a terminar las prendas, dije: 'Buah, esto es real, se acerca'», dice Asier Quintana. Pues lo que se acercaba ya está aquí: esta ... tarde, el diseñador vizcaíno desfilará en EGO, la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid dedicada a descubrir a los nuevos talentos de la moda española. Lo hará junto a otros ocho diseñadores, y todos competirán por el galardón Mercedes-Benz Fashion Talent. Amante de la costura y de lo artesanal y afincado en Copenhague, Quintana, que aún no ha cumplido los treinta, se muestra más tímido en la conversación que en su trabajo, en el que se atreve a reinterpretar la sastrería clásica difuminando las barreras de género y construyendo su propia narrativa.

