Sergio Ramos debuta como cantante con 'Cibeles', un tema emotivo sobre su despedida del Real Madrid

Sergio Ramos ha sorprendido este fin de semana al lanzar su primera canción en solitario, titulada 'Cibeles', en la que relata con emotividad y cierta ... carga de desencanto cómo vivió su salida del Real Madrid en 2021, después de 16 años defendiendo la camiseta blanca.

El tema salió a la luz el domingo 31 de agosto, alrededor de las 19:00 horas en España. A lo largo del videoclip, que acompaña este lanzamiento, se suceden imágenes de sus mejores gestas como madridista junto a escenas de la icónica fuente de la Cibeles, símbolo de triunfo y celebración del club.

Musicalmente, 'Cibeles' arranca como una balada íntima para luego transformarse en una mezcla de ritmos urbanos como el reguetón y flamnco, géneros que ya había explorado el central en otras ocasiones.

En la letra, el ahora jugador del Monterrey expresa: «Yo nunca quise irme. Tú me pediste que vuele… Te puse corona, tú me pusiste alas… Un partido dura 90′, y te di 93 más de la cuenta». Además, utiliza el tema como una forma de mostrar lo que le dolió su manera de marcharse: «Te olvidaste de mí, me dejaste de lado, sin poder decidir… Volvería encantado, una vez y hasta mil».

Visualmente, 'Cibeles' no pasa desapercibida. El videoclip ha sido producido por Little Spain, la productora detrás de varios videoclips de C. Tangana y ganadora de premios Goya (por el documental La guitarra flamenca) y Cannes Lions por su trabajo audiovisual. La pieza audiovisual mezcla imágenes históricas de Ramos en el Real Madrid con el símbolo del madridismo: la Plaza y fuente de Cibeles, cerrando el círculo entre su trayectoria y su legado blanco

En sus redes sociales, Ramos comentó que la música siempre ha sido parte de su vida, aunque sus compromisos profesionales no le permitían volcarse por completo; no obstante, ya tiene en marcha nuevos temas, solistas y colaboraciones, que irá presentando a lo largo del año.

No es su primera experiencia artística: en 2012 debutó junto al cantaor Canelita, en 2016 participó en el himno de la Eurocopa junto a Niña Pastori, colaboró en 2018 con Demarco Flamenco y en 2023 con Los Yakis; y en 2018 también publicó el tema en solitario llamado «SR4», haciendo alusión a su emblemático dorsal.