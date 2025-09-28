Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Selena Gómez y Benny Blanco se dan el sí quiero en una romántica boda en California

La artista ha publicado las primeras imágenes de su enlace, que se ha producido nueve meses después de su compromiso

Joaquina Dueñas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:13

Unos 170 invitados, entre los que había numerosas estrellas del cine y de la música, se han dado cita en un lugar secreto de Santa ... Bárbara para ser testigos de la celebración del amor de Selena Gómez y Benny Blanco. La cantante y el productor musical se han dado el 'sí, quiero' rodeados de fuertes medidas de seguridad este sábado 27 de septiembre. Ha sido la propia Selena quien ha compartido las primeras fotografías del romántico enlace.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  5. 5 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  6. 6 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  10. 10 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Selena Gómez y Benny Blanco se dan el sí quiero en una romántica boda en California

Selena Gómez y Benny Blanco se dan el sí quiero en una romántica boda en California