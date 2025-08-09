Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mery Perelló y Rafa Nadal Efe

Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

La pareja le ha dado la bienvenida a su segundo niño, a quien han llamado Miquel

C. P. S.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:05

Rafa Nadal y Mery Perelló está de enhorabuena. la pareja se ha convertido en padres por segunda vez. El nacimiento tuvo lugar el pasado jueves ... 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, mismo lugar donde nació su primogénito, Rafael, de 2 años y 10 meses..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  5. 5 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  6. 6 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  7. 7 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  8. 8

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  9. 9 Fallece en Marbella a los 80 años el empresario italiano Paolo Ghirelli
  10. 10 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez

Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres por segunda vez