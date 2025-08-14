Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La princesa Ana cumple 75 años con la monarquía británica en vilo por el lanzamiento del libro sobre el príncipe Andrés

La segunda de los hijos de Isabel II ha estrenado retrato oficial junto a su marido, el vicealmirante sir Timothy Laurence

Joaquina Dueñas

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:23

Este viernes 15 de agosto, la princesa Ana cumple 75 años. Siempre discreta, es considerada la miembro de la corona británica más trabajadora; no en ... vano, es la que cuenta con la agenda más cargada de actos oficiales y, tras el diagnóstico de cáncer de su hermano Carlos a principios de 2024, no dudó en compartir el peso de la corona con la reina Camilla, asumiendo más carga institucional. El cumpleaños de la única hija de Isabel II (los demás son varones) llega cuando la monarquía británica afronta un nuevo escándalo: la publicación de Entitled: The Rise and Fall of the House of York, una biografía sobre el príncipe Andrés escrita por Andrew Lownie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  3. 3

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  4. 4 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  5. 5 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  6. 6 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  7. 7 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  8. 8 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  9. 9 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  10. 10 Málaga busca conductores para la grúa municipal: ampliará la bolsa de trabajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La princesa Ana cumple 75 años con la monarquía británica en vilo por el lanzamiento del libro sobre el príncipe Andrés

La princesa Ana cumple 75 años con la monarquía británica en vilo por el lanzamiento del libro sobre el príncipe Andrés