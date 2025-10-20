Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Príncipe Andrés EP

Presión para que el rey Carlos retire a su hermano Andrés el título de príncipe

La policía indaga si el tercer hijo de Isabel II pidió a su escolta personal investigar a Virginia Giuffre

Joaquina Dueñas

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El escándalo en torno al príncipe Andrés continúa después de haber renunciado a todos sus títulos el pasado viernes y arrecian las presiones para que ... el rey Carlos le retire el de príncipe. Las novedades tienen que ver con la investigación que la policía británica está llevando a cabo para confirmar si el exmarido de Sarah Ferguson utilizó su posición de poder para desactivar las acusaciones de agresión sexual de Virginia Giuffre.

