El peor susto de Tana

ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 28 julio 2018, 00:26

Antes, a los universitarios les nacía la conciencia social en las calles, en las manifestaciones o en visitas a las fábricas... Hoy, en cambio, muchos se hacen voluntarios y cooperantes por Instagram. Es el caso de Cayetana, la hija del torero Fran Rivera y la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo. A sus 18 años, Tana, que ha heredado el nombre y el diminutivo de su abuela materna, ha tenido que salir escoltada de Ghana, después de que ella y otros cooperantes de la supuesta ONG española Yes, we help (YWH) fueran amenazados por hombres armados. La nieta de la duquesa de Alba (y de Carmina Ordóñez) ya está en Madrid, reponiéndose del peor susto de su vida.

Las primeras noticias de las irregularidades de YWH en África se conocieron el miércoles. Ese día la embajada española en Ghana, en colaboración con las autoridades del país, decidió montar un operativo de escolta para trasladar hasta Accra a los voluntarios que desearan abandonar las residencias de Yes We Help en Winneba. El motivo era que el martes por la tarde tres hombres armados habían irrumpido en las instalaciones amenazando a los jóvenes y adolescentes cooperantes que allí se encontraban. Entre esos voluntarios estaba la hija de Fran y Eugenia, que decidió unirse a los evacuados.

Hombres armados irrumpieron en la residencia donde se alojaban

Mediática desde la cuna, Tana alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de octubre, generando un considerable revuelo en la prensa del corazón y un nuevo desencuentro entre sus famosos progenitores. La joven no es precisamente una estudiante de matrículas y en un principio incluso se especuló con que su voluntariado en Ghana pudiera ser un castigo de sus padres por haber suspendido la selectividad en dos ocasiones. El torero, sin embargo, lo desmintió. «Se ha ido de voluntaria a África. Ha sido una decisión suya. Me parece impresionante», declaró orgulloso.

La experiencia no ha resultado muy edificante. Fran y Eugenia podrían haber llegado a desembolsar unos 1.500 euros por los 25 días de estancia de su hija en África. La idea era que Tana, junto con otros voluntarios, colaborara con centros escolares y sanitarios de la zona, ayudando a maestros y médicos. El programa también incluía actividades lúdicas y deportivas. La organización Yes We Help utiliza 'influencers' para publicitarse a través de Instagram y captar la atención de 'millennials' como Tana, siempre sensibles a las redes sociales... Ahora el proyecto podría tratarse de una estafa. Hay una denuncia en marcha y testimonios de cooperantes que dicen haberse sentido timados y abandonados. Incluso hay menores que aseguran haber sufrido tocamientos en fiestas en las que se consumía alcohol.

Tana no se ha pronunciado aún públicamente, pero, dada su repercusión mediática, es probable que sus vivencias en África acaben saliendo a la luz. De momento, la parte desagradable de su experiencia se ciñe al susto de haber sufrido amenazas y tener que salir escoltada del país. Hasta entonces, no parecía que se hubiera quejado. Durante su estancia en Ghana, su padre se comunicó con ella para informarle de que iba a tener un hermano. Y aseguró que estaba «encantada».