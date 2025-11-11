Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paris Jackson EP

Paris Jackson revela las consecuencias físicas que le han dejado las drogas

La hija de Michael Jackson ha contado que tiene el tabique de la nariz perforado

Joaquina Dueñas

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

Paris Jackson ha elegido las redes sociales para contar a sus seguidores una de las consecuencias físicas que le ha dejado el consumo de drogas. ... La hija de Michael Jackson ha publicado un vídeo en el que ha contado que tiene el tabique de la nariz perforado y no ha dudado en iluminarlo con una linterna para mostrar el agujero. «Tengo un ruido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Y eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado», ha relatado señalando el pequeño agujero en su tabique.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  10. 10 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Paris Jackson revela las consecuencias físicas que le han dejado las drogas

Paris Jackson revela las consecuencias físicas que le han dejado las drogas