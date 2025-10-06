Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El palacio de Buckingham abrirá sus puertas en Navidad con fines benéficos

Los visitantes podrán adquirir recuerdos reales en un mercadillo pop-up instalado junto a las caballerizas

Joaquina Dueñas

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:45

Comenta

Las próximas navidades, locales y turistas tendrán un nuevo atractivo en el centro de Londres. El palacio de Buckingham abrirá sus puertas al público por ... primera vez del 14 de noviembre al 5 de enero permitiendo a los visitantes recorrer las estancias reales en una iniciativa benéfica que tiene por objeto recaudar fondos para la conservación de las Colecciones Reales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  7. 7 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  8. 8 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El palacio de Buckingham abrirá sus puertas en Navidad con fines benéficos

El palacio de Buckingham abrirá sus puertas en Navidad con fines benéficos