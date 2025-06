Nuria Fergó suspende un concierto en Alicante en el último momento «Si vengo aquí y me toman el pelo, yo no puedo», aseguró la cantante malagueña

SUR Miércoles, 11 de junio 2025, 18:38 Comenta Compartir

Nuria Fergó vuelve a ser centro de atención. La nerjeña, que ha provocado un gran revuelo al compartir públicamente los motivos que le llevaron a separarse de su marido nada más tener a su hija, vuelve a estar en el punto de mira.

En esta ocasión por un tema de trabajo. La cantante ensayaba el concierto que iba a ofrecer en Villajoyosa (Alicante) y anunció, ya con público delante, que no iba a cantar. «Siento comunicaros que acabo de tomar la decisión de que no voy a dar el concierto esta noche», dijo, y añadió: «Vuestro Ayuntamiento no ha cumplido los mínimos que se necesita para dar un concierto».

Según apuntó, «si vengo aquí y me toman el pelo, yo no puedo», espetó la exconcursante malagueña de Operación Triunfo, que señaló que había estado hasta el último momento sin firmar el contrato, esperando que el Consistorio alicantino le diera unas herramientas de sonido y otras claves técnicas para que su equipo trabajara pero que al parecer finalmente no se cumplieron.