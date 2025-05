Sin noticias de Brooklyn Beckham en las celebraciones del cumpleaños de David Beckham

Joaquina Dueñas Domingo, 4 de mayo 2025, 13:17 Comenta Compartir

Este 2 de mayo, David Beckham ha cumplido 50 años, y lo ha celebrado como merece medio siglo de vida y éxitos: con varios días de fiesta y un viaje familiar en vuelo privado para cenar en París. A quien no hemos visto en ninguno de estos encuentros ha sido a Brooklyn Beckham, quien parece haberse distanciado de toda su familia. «David está desconsolado» y con el «corazón roto» por esta sonada ausencia, ha revelado una fuente cercana al deportista inglés al diario The Mirror. «Brooklyn informó a sus padres hace un tiempo que él y su esposa, Nicola, no asistirían, pero, por supuesto, David y Victoria esperaban desesperadamente que cambiara de opinión», ha añadido.

«Es una puñalada en el corazón que no haya acudido a ninguna de las celebraciones del 50.º aniversario de David, y le duele a toda la familia, incluidos los abuelos y hermanos», ha señalado esta fuente, que ha subrayado que todos «lo quieren mucho». Tampoco hay rastro de felicitación alguna del joven a su padre en las redes sociales. Quien sí se ha pronunciado ha sido David, que ha hecho varias publicaciones con fotografías familiares recordando momentos especiales de su vida, entre las que destaca una imagen junto a su hijo Brooklyn cuando era pequeño, en la que le dice: «Te amo».

Parece que el origen de esta ruptura está en un conflicto entre Brooklyn y su hermano Romeo, a raíz de la actual novia de este último, Kim Turnbull, quien años atrás tuvo una relación con Brooklyn. Esto habría hecho que Brooklyn sospechara de las intenciones de ella. En todo caso, Romeo y su pareja cuentan con el apoyo y la aceptación de los Beckham, lo que no habría sentado bien a Brooklyn, quien ya se ausentó de la primera fiesta con motivo del 50.º aniversario del futbolista, celebrada hace un mes.

Temas

David Beckham